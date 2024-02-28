Росіяни ниють через удар з HIMARS під час шикування в Оленівці: що відомо про втрати противника

По загарбниках могли завдати потужного удару у тимчасово окупованій Оленівці. Росіяни жаліються у соцмережах на втрати.

Інцидент, ймовірно, стався ввечері 27 лютого в Оленівці, що на Донеччині. Про це пишуть ворожі канали.

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Що кажуть окупанти

За неофіційною та попередньою інформацією, ЗСУ нібито вдарили з HIMARS по окупантах під час церемонії нагородження.

Крім російських телеграм-каналів про це написав у своїх соцмережах зрадник та колишній український нардеп Олег Царьов. Любитель "русского міра" дорікнув окупантам, що вони не вчаться на помилках.

За даними ворожих ресурсів, внаслідок атаки під час шикування буцімто загинули 19 російських військових, у том числі 3 офіцерів. Ще 12 окупантів зазнали поранень.

Схожий випадок вже був

Нещодавно російські телеграм-канали вже писали про втрати окупантів внаслідок удару HIMARS. Це ймовірно сталося біля Волновахи.

За версією загарбників, російські командири провели шикування на військовому полігоні у тимчасово окупованій частині Донеччини. Після цього їх атакували ЗСУ та знищили понад 60 загарбників.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко писав, що наші воїни вдарили по Трудівському. На момент атаки три роти росіян чекали на прибуття командувача 29-ї армії Східного військового округу генерал-майора Олега Мойсеєва.

Україна цю інформацію офіційно ніяк ще не коментувала. З боку держави-терориста офіційних заяв теж не було. Крім того, наразі немає підтверджень від незалежних джерел.