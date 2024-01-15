"Новочеркаськ" в день удару був завантажений: з'явилися нові подробиці знищення корабля Росії

Українські захисники 26 грудня 2023 року завдали удару по російському ВДК "Новочеркаськ". У мережі з'явилися нові деталі знищення ворожого корабля.

На ВДК "Новочеркаську" в режимі підвищеної таємності перевозили якісь вантажі. Так, в день удару ВДК був чимось завантажений, інформує 24 Канал.

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Російський корабель був чимось завантажений

У російському телеграм-каналі оприлюднили розмову з донькою загиблої співробітниці порту у Феодосії Надєжди Толщиной та співробітниками порту.

За їхніми словами, більшість людей загинули не від самого удару по ВДК "Новочеркаськ", а від вибуху судна, який був неймовірно потужним.

Співробітники порту Феодосії зазначили, що різниця в часі між вибухами була достатньою – хвилин десять.

"Новочеркаськ" під зав'язку був чимось завантажений, що й вибухнуло,

– йдеться в повідомленні.

Одразу декілька співрозмовників із порту зазначили, що останні кілька місяців ВДК "Новочеркаськ" використовувався "по-різному, зокрема, не за прямим призначенням".

На ньому перевозили якісь вантажі. В повідомленні зазначалося, що це відбувалося в режимі підвищеної таємності. Так, " і в день удару ВДК був чимось завантажений".

За словами свідків, під час атаки була команда "повітряна небезпека", Надєжда Толщина була на робочому місці, на 4 поверсі (не найближче до вибуху місце, ближче до КПП).

У телеграм-каналі зазначили, що після першого "прильоту" жінка зателефонувала дочці і сказала: "По нас вдарили". Її дочка рекомендувала терміново іти. Всі інші співробітники, що були в будівлі порту, встигли вийти.

Надія – літня жінка, була повільніша за інших, та ще й на підборах. Відстала від інших. Через 10 хвилин донька знову зателефонувала матері та відповіла: "Я вийшла", а потім несподівано зв'язок обірвався. Саме в цей момент і вибухнув вантаж на ВДК. Один уламок потрапив у жінку і вона загинула біля пам'ятника Довженку,

– зазначили у телеграм-каналі.

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