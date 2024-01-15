"Новочеркаськ" в день удару був завантажений: з'явилися нові подробиці знищення корабля Росії
Українські захисники 26 грудня 2023 року завдали удару по російському ВДК "Новочеркаськ". У мережі з'явилися нові деталі знищення ворожого корабля.
На ВДК "Новочеркаську" в режимі підвищеної таємності перевозили якісь вантажі. Так, в день удару ВДК був чимось завантажений, інформує 24 Канал.
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Російський корабель був чимось завантажений
У російському телеграм-каналі оприлюднили розмову з донькою загиблої співробітниці порту у Феодосії Надєжди Толщиной та співробітниками порту.
За їхніми словами, більшість людей загинули не від самого удару по ВДК "Новочеркаськ", а від вибуху судна, який був неймовірно потужним.
Співробітники порту Феодосії зазначили, що різниця в часі між вибухами була достатньою – хвилин десять.
"Новочеркаськ" під зав'язку був чимось завантажений, що й вибухнуло,
– йдеться в повідомленні.
Одразу декілька співрозмовників із порту зазначили, що останні кілька місяців ВДК "Новочеркаськ" використовувався "по-різному, зокрема, не за прямим призначенням".
На ньому перевозили якісь вантажі. В повідомленні зазначалося, що це відбувалося в режимі підвищеної таємності. Так, " і в день удару ВДК був чимось завантажений".
За словами свідків, під час атаки була команда "повітряна небезпека", Надєжда Толщина була на робочому місці, на 4 поверсі (не найближче до вибуху місце, ближче до КПП).
У телеграм-каналі зазначили, що після першого "прильоту" жінка зателефонувала дочці і сказала: "По нас вдарили". Її дочка рекомендувала терміново іти. Всі інші співробітники, що були в будівлі порту, встигли вийти.
Надія – літня жінка, була повільніша за інших, та ще й на підборах. Відстала від інших. Через 10 хвилин донька знову зателефонувала матері та відповіла: "Я вийшла", а потім несподівано зв'язок обірвався. Саме в цей момент і вибухнув вантаж на ВДК. Один уламок потрапив у жінку і вона загинула біля пам'ятника Довженку,
– зазначили у телеграм-каналі.
Удар по "Новочеркаську": основні новини
- Вночі 26 грудня у тимчасово окупованій Феодосії пролунали потужні вибухи, які супроводжувалися пожежею. Крім того, відбувалася сильна детонація. Згодом стало відомо, що Повітряні сили вразили крилатими ракетами великий десантний корабель "Новочеркаськ", який перебував там у порту.
- Після того, як українські Сили оборони успішно знищили великий десантний корабель "Новочеркаськ" у Феодосії, з порту зникла ціла низка кораблів. Так, з порту вивели прикордонний сторожовий корабель проєкту 205П "Тарантул", тральщик проєкту 12700 "Александрит", рятувальне буксирне судно (ймовірно, мовиться про "Капітана Гур'єва"), а також ще один корабель.
- Росіяни підтвердили загибель 74 моряків, які перебували на ВДК "Новочеркаськ" під час атаки Повітряних сил на Феодосію. Відповідний офіційний лист від командувача фронту отримали українські фахівці.