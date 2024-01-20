Зрадники та вбивці мають імʼя: на зупинці біля села Гроза розмістили фото коригувальників вогню

У жовтні 2023 року росіяни завдали цинічного удару по селу Гроза, що на Харківщині. На зупинці біля цього населеного пункту розмістили постер.

Росіяни завдали ракетного удару по кафе у селі Гроза під час похорону військового. Внаслідок трагедії загинуло 59 мешканців села.

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Зрадники мають ім'я

На зупинці біля села Гроза розмістили постер із фотографіями чоловіків, які навели російський ракетний удар по населеному пункті.

Зловмисниками виявилися двоє місцевих жителів – 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон. Обидва зрадники до липня 2022 року служили у місцевій поліції.

Зрадники та вбивці мають імʼя!

– такий напис на постері.

Відомо, що перед самим звільненням регіону українськими військовими обидва брати втекли до Росії. Однак над їхнім затриманням працюють.



Так виглядає зупинка біля села Гроза / Фото В'ячеслава Маркова

Коригувальники знали, що буде багато жертв