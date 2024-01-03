Велика вирва з водою та зруйнований спортзал: наслідки цинічного удару по школі у Харкові

Росія ввечері 2 січня обстріляла Харків. Удар окупантів прийшовся по школі, внаслідок атаки частина будівлі повністю обвалилася.

Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, додавши, що це друге влучання по цій школі. Перше було ще на початку повномасштабного вторгнення у березні 2022 року.

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Наскільки серйозні руйнування

Влучення прийшлося на дах і зруйнувало спортзал, вибухова хвиля пошкодила вікна в сусідніх будинках. Частина двоповерхової будівлі повністю обвалилася. Утворилася велика вирва, яка зараз затоплена водою. Це пояснюють тим, що ворог, ймовірно, перебив водогін.

Наразі про постраждалих не відомо, але сама будівля серйозно пошкоджена. Місцеві розповіли, що вибух був дуже потужний і нагадав їм обстріли росіян на початку повномасштабного вторгнення.

Як виглядає школа у Харкові, куди влучили росіяни / Харківська обласна прокуратура

Освітяни перевіряють, що вціліло, а що потрібно буде міняти. Наприклад, закриватимуть вікна, бо в Харкові досить морозно. Перебитий водогін і підняття води – також ускладнюють роботу.

За попередньою інформацією, Росія обстріляла Харків з ракет С-300. Загалом за час повномасштабного вторгнення зі 184 шкіл Харкова 112 були пошкодженими, повністю відновити вдалося 33 школи. Тепер починають рахувати повторні прильоти по навчальних закладах.

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