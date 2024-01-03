Велика вирва з водою та зруйнований спортзал: наслідки цинічного удару по школі у Харкові
Росія ввечері 2 січня обстріляла Харків. Удар окупантів прийшовся по школі, внаслідок атаки частина будівлі повністю обвалилася.
Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, додавши, що це друге влучання по цій школі. Перше було ще на початку повномасштабного вторгнення у березні 2022 року.
Дивіться також Локальні займання і допомога пораненим: поліція показала перші кадри після атаки по Харкову
Наскільки серйозні руйнування
Влучення прийшлося на дах і зруйнувало спортзал, вибухова хвиля пошкодила вікна в сусідніх будинках. Частина двоповерхової будівлі повністю обвалилася. Утворилася велика вирва, яка зараз затоплена водою. Це пояснюють тим, що ворог, ймовірно, перебив водогін.
Наразі про постраждалих не відомо, але сама будівля серйозно пошкоджена. Місцеві розповіли, що вибух був дуже потужний і нагадав їм обстріли росіян на початку повномасштабного вторгнення.
Як виглядає школа у Харкові, куди влучили росіяни / Харківська обласна прокуратура
Освітяни перевіряють, що вціліло, а що потрібно буде міняти. Наприклад, закриватимуть вікна, бо в Харкові досить морозно. Перебитий водогін і підняття води – також ускладнюють роботу.
За попередньою інформацією, Росія обстріляла Харків з ракет С-300. Загалом за час повномасштабного вторгнення зі 184 шкіл Харкова 112 були пошкодженими, повністю відновити вдалося 33 школи. Тепер починають рахувати повторні прильоти по навчальних закладах.
Удар росіян по Харкову 2 січня: актуальні новини
- Окупанти ввечері 2 січня били по Харкову з Бєлгородської області. Відомо, що школа, в яку поцілив ворог, розташована в Основ'янському районі. Будівля серйозно зруйнована, а діаметр вирви, яка утворилася, сягає майже 10 метрів. Вибуховою хвилею вибило вікна у щонайменше трьох приватних будинках.
- Вранці цього ж дня ворог здійснив масовану атаку по місту. Внаслідок цього загинула 91-річна жінка, ще десятки людей зазнали різних травм, серед них і діти. Окупанти обстрілювали Харків "Кинджалами", цілились у житлову забудову.
- Дії ворога призвели до серйозних руйнувань. У поліції Харківщини наголосили, що Росія не пошкодувала грошей та випустила по мирному житловому районі свої найкоштовніші ракети. Тероризм ворога вбив пенсіонерку, очевидці подій зазнали серйозних травм. Зокрема мовилось, що працівнику швидкої відірвало руку, ще троє людей перебували у вкрай важкому стані.