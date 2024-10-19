Авіаційний удар по Шостці: з-під завалів дістали тіло чоловіка, багато поранених

Уночі 19 жовтня Росія скинула керовані авіаційні бомби на центральну частину міста Шостки. Відомо про жертву і поранених.

Уночі на Сумщині лунали вибухи. Противник застосував проти області "Шахеди" і КАБи. Дрони атакували енергетичні об'єкти, внаслідок чого у трьох районах довелося запровадити аварійні відключення світла.

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Удар по Шостці із трагічними наслідками

Тим часом окупанти атакували центр Шостки трьома КАБами. Це сталося близько 00:20.

Ударом з авіації пошкоджено навчальний та медичний заклади, приміщення низки установ, житлові будинки та транспортні засоби.

В одній із будівель під завалами виявлено тіло загиблого чоловіка. Ще восьмеро поранені. Серед постраждалих – 5 рятувальників. Росіяни вдарили по пожежно-рятувальній частині, частково зруйнувавши будівлю. Працівників ДСНС госпіталізували.

Наслідки удару по Сумщині / Фото ДСНС, прокуратура

До слова, Росія загалом випустила по Україні понад 100 повітряних цілей. Станом на 12 годину 19 жовтня сили ППО збили 4 керовані ракети Х-59/69 та 42 ворожих БпЛА в різних областях України. Ще 46 російських безпілотників локаційно втрачено.