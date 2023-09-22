Одну ракету пускати можна, але краще – більше, – Ігнат про атаку на штаб флоту в Севастополі

У Криму 22 вересня неспокійно, зокрема, відомо про удар по штабу Чорноморського флоту. Речник Повітряних сил прокоментував ці події.

У Севастополь, ймовірно, прилетіла не одна ракета. За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, по штабу Чорноморського флоту краще запускати одразу кілька ракет.

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Це послабить роботу Чорноморського флоту

Речник Повітряних сил прокоментував обстріл штабу Чорноморського флоту Росії. Він висловив надію на "найкращий" результат удару.

Одну ракету пускати можна, але краще – більше,

– сказав Юрій Ігнат.

Він також заявив, що Крим скоро буде звільнено, а також додав, що ураження штабу в Севастополі послабить роботу Чорноморського флоту Росії.

Удар по штабу Чорноморського флоту: основне