Одну ракету пускати можна, але краще – більше, – Ігнат про атаку на штаб флоту в Севастополі
22 вересня 2023, 19:08Читать новость на русском
Джерело:Новини.LIVE
У Криму 22 вересня неспокійно, зокрема, відомо про удар по штабу Чорноморського флоту. Речник Повітряних сил прокоментував ці події.
У Севастополь, ймовірно, прилетіла не одна ракета. За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, по штабу Чорноморського флоту краще запускати одразу кілька ракет.
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Це послабить роботу Чорноморського флоту
Речник Повітряних сил прокоментував обстріл штабу Чорноморського флоту Росії. Він висловив надію на "найкращий" результат удару.
Одну ракету пускати можна, але краще – більше,
– сказав Юрій Ігнат.
Він також заявив, що Крим скоро буде звільнено, а також додав, що ураження штабу в Севастополі послабить роботу Чорноморського флоту Росії.
Удар по штабу Чорноморського флоту: основне
- Штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі зазнав атаки 22 вересня. Міноборони Росії визнало удар по штабу. У російському відомстві підтвердили, що по Севастополю було завданого ракетного удару. Та окупанти фантазують, що нібито сили "ПеВеО" збили 5 ракет.
- У ЗСУ підтвердили удар. Цей день та цей приліт наближає деокупацію Криму. У Повітряних силах ЗСУ наголосили: окупантів попереджували про те, що "далі буде".
- Перед ударом по штабу Чорноморського флоту Росії у Севастополі було враховано абсолютно все. Партизани з руху "Атеш" розповіли подробиці атаки. Виявилось, що удар по штабу коригували агенти "АТЕШ" та звичайні севастопольці. Партизани подякували севастопольцям та своїм агентам за роботу та зізналися, що без них нічого не вийшло б. Також вони подякували міноборони Росії, адже через їхні дії до співпраці вдається залучати все більше офіцерів Чорноморського флоту країни-агресора.