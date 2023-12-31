Минуло три місяці після атаки: який зараз вигляд має будівля штабу Чорноморського флоту

Україн влітку завдала удару по штабу Чорноморського флоту Росії. Партизани показали, як виглядає будівля через три місяці після атаки.

Партизани руху "Атеш" розповіли, що КПП біля штабу досі працюють. Так само з боку моря чергують солдати.

Дивіться також Боротьба за життя триває․ Як Україна пережила 2023 і що на нас може чекати у 2024

Агенти побували біля будівлі

Після атаки Сил оборони минуло три місяці. Агенти партизанського руху з Севастополя побували біля пошкодженої будівлі. Вона досі пошкоджена. Ймовірно, окупанти не відновлювали її. Ймовірно, відбудовувати її не планують або бояться нового удару.



Будівлю не відновлювали / Фото "Атеш"

Зруйнований штаб чорноморського флоту - це символ того, що російську армію буде розбито, а Крим – звільнено,

– мовиться в повідомленні.

Вони наголосили, що будуть продовжувати працювати над тим, щоб знищених військових об'єктів Росії було більше.

Чому удар по штабу Чорноморського флоту важливий