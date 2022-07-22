Росіяни вже не врятують склади, вибухи не зупинити, – військовий Карась

Українські оборонці продовжують майстерно знищувати ворожі штаби та склади з боєприпасами. Після цього у росіян з'явилося багато проблем з логістикою.

Утім вибухи на ворожих складах вже не зупинити. Про це 24 каналу розповів військовий Збройних Сил України Євген Карась.

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За його словами, вони не очікували, що росіяни виявляться аж настільки тупими.

Дивіться, коли у тебе вибухає купа складів, і ти розумієш, що без них буде халепа. Війська немає, підкріплення немає, артилерії не буде, стволи розношені. І склади це велика проблема, але вони нічого з ними не роблять,

– сказав Карась.

І додав, що у серпні для росіян у цьому плані все буде набагато складніше. Їм слід чекати на ще більше "бавовни".

"Не чекайте дива, нічого вони зі складами не зроблять. росіяни вже їх не врятують, вибухи не зупинити", – наголосив він.

Повністю інтерв'ю з Карасем: дивіться відео

ЗСУ успішно нищать склади боєприпасів росіян