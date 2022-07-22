Росіяни вже не врятують склади, вибухи не зупинити, – військовий Карась
Українські оборонці продовжують майстерно знищувати ворожі штаби та склади з боєприпасами. Після цього у росіян з'явилося багато проблем з логістикою.
Утім вибухи на ворожих складах вже не зупинити. Про це 24 каналу розповів військовий Збройних Сил України Євген Карась.
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За його словами, вони не очікували, що росіяни виявляться аж настільки тупими.
Дивіться, коли у тебе вибухає купа складів, і ти розумієш, що без них буде халепа. Війська немає, підкріплення немає, артилерії не буде, стволи розношені. І склади це велика проблема, але вони нічого з ними не роблять,
– сказав Карась.
І додав, що у серпні для росіян у цьому плані все буде набагато складніше. Їм слід чекати на ще більше "бавовни".
"Не чекайте дива, нічого вони зі складами не зроблять. росіяни вже їх не врятують, вибухи не зупинити", – наголосив він.
Повністю інтерв'ю з Карасем: дивіться відео
ЗСУ успішно нищать склади боєприпасів росіян
- Українські оборонці завдали удару по складу ворога 18 липня в тимчасово окупованій Новій Каховці. Радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань зазначив, що це вже третій вдалий удар ЗСУ в Новій Каховці.
- Нашим військовим вдалося знищити ворожу базу у Бериславі.
- Крім цього, 17 липня у тимчасово окупованому Алчевську Луганської області вдарили по російському складу з боєприпасами.
- Пізно ввечері 11 липня у тимчасово окупованій Новій Каховці пролунали вибухи на ворожому складі. Вибухи були біля Каховської гідроелектростанції.
- Також українським військовим вдалося знищити ворожий склад з боєприпасами у Чарівному. Після цього вибухи прогриміли в окупованому Луганську.
- 13 липня в оперативному командуванні "Південь" інформували, що ЗСУ здійснили атаки на скупчення сил ворога у Чкаловому, а також складу російських окупантів у славнозвісній Чорнобаївці.
- У тимчасово окупованому Перевальську на Луганщині, теж зафіксували вибухи на базі окупаційних військ росії. Тоді загарбники визнали, що їхню військову частину обстріляли з HIMARS, передає "Радіо Свобода".