В атаці по російському складу у Торопці є цікава деталь: до чого тут Лукашенко

Сили оборони стерли з лиця землі склад біля російського міста Торопець в Тверській області, де зберігалися ракети для комплексів "Іскандер", "Точка-У" та артилерійські боєприпаси. Атаку було здійснено українськими далекобійними безпілотниками.

У розмові з 24 Каналом керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок назвав цікаву деталь потужної атаки – українські дрони могли залетіти у Торопець з території Білорусі.

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Чи міг Лукашенко надати ЗСУ повітряний простір Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко 18 вересня заявив, що нібито досягнув домовленостей з українською владою по своїх каналах про те, щоб не розголошувати у ЗМІ факти зальотів ні російських, ні українських безпілотників на територію його країни.

Тобто наші безпілотники цілком могли летіти територією Білорусі й залетіти на склади. Відстань від кордону з Білоруссю до цих складів приблизно 130 кілометрів,

– мовив Клочок.

Це демонструє результативну роботу західних спецслужб, зокрема європейських та американських, з Лукашенком. Адже він протягом тривалого часу є об'єктом прискіпливої уваги України, Росії та Заходу щодо того, чи долучаться збройні сили Білорусі до війни на боці Росії.

Ми пам'ятаємо скандал, коли Лукашенко прибрав війська від кордону з Україною перед початком Курської операції. Тоді навіть приїздив чоловік російської пропагандистки Ольги Скабєєвої – Євгєній Попов, який провів з Лукашенком інтерв'ю-допит, намагаючися з'ясувати, чому Білорусь прибрала війська, співпрацює з Польщею тощо,

– нагадав керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

За його словами, зараз складається враження, що самопроголошений президент Білорусі прихильно ставиться до будь-яких мирних ініціатив, які лунають у публічній площині й не хоче долучатися до війни проти України, а Владімір Путін з цим нічого зробити не може.

На думку Клочка, білоруський колега Путіна має на нього компромат, який може стати публічним, якщо з Лукашенком щось станеться.

Наразі знищення російських складів з боєприпасами є питанням номер один для успіху України. Не випадково секретар радбезу Росії Сєргєй Шойгу їздив до Північної Кореї, Сирії, Ірану – у Росії реально є проблеми з тим, щоб виготовляти у достатній кількості боєприпаси для ведення війни високої інтенсивності.

Чого боїться Лукашенко

Під час одного з виступів Лукашенко бідкався, що США нібито дали "зелене світло" Києву на атаки прикордонної інфраструктури Білорусі, бо поряд літають російські безпілотники. Зі страху білоруський узурпатор заявив, що напад на Білорусь стане початком Третьої світової війни.

Я вважаю, абсолютно справедливим об'єктом для ураження на білоруській території Мозирського нафтопереробного заводу, який допомагає Росії виживати. Загалом у Білорусі багато об'єктів, які співпрацюють з країною-агресором й можуть бути знищені,

– зауважив Клочок.

До того ж Лукашенко неодноразово публічно визнавав, що допомагає Путіну вбивати українців, тому він є законною ціллю України. Можливо, самопроголошеному президенту пригрозили й він надав Україні повітряний простір своєї країни.