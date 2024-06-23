Руйнування колосальні: у мережі показали фото складу зберігання "Шахедів" у Єйську
В ніч на 21 червня Військово-морські сили Збройних сил України разом зі Службою безпеки знищили склад "Шахедів" у Єйську. Згодом в мережі показали кадри, які демонструють вражаючі наслідки удару.
Спочатку супутникові фото наслідків удару у Єйську виклав у соцмережі Х військовий аналітик Бреді Африк. На знімках легко можна побачити, що 11 квітня споруда була цілою, а вже 22 червня – зруйнованою.
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Удар по складу "Шахедів" у Єйську
В Єйську також було знищено і кваліфікованих інструкторів, які готували персонал із обслуговування пусків "Shahed-136/Герань-2" та курсантів, які вчилися завдавати ударів по Україні.
Нові знімки місця збирання "Шахедів" вже були зроблені на землі. Судячи з кадрів, російський стратегічний об'єкт було знищено повністю.
У Військово-морських силах наголошували, що бійці разом із побратимами із Сил оборони, продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі.
Вранці 23 червня Генштаб відзвітував також про ураження пункту управління мотострілецького полку противника, що розташовувався в населеному пункті Нехотіївка Бєлгородської області.