Лікарі нічого не змогли вдіяти: російська ракета забрала життя 61-річної жительки Сміли

Через ракетний удар російських окупантів по місту Смілі загинула 61-річна жінка. У Черкаській ОВА повідомляють про трагедію та боротьбу лікарів за її життя.

У неділю, 31 грудня, голова Черкаської ОВА Ігор Табурець зазначив, що внаслідок ракетного обстрілу з боку росіян відійшла на той світ в лікарні Надія Іванівна Голуб зі Сміли. Медики боролися за життя жінки з моменту атаки, але, на жаль, не змогли її врятувати.

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Ще одна трагічна звістка

Окрім загибелі Надії Голуб, внаслідок ракетного удару по Смілі постраждали 9 людей, а понад 50 будинків були пошкоджені. Про це раніше зазначали в обласній військовій адміністрації.

Трагічна звістка... Російська ракета забрала життя 61-річної жительки Сміли Надії Іванівни Голуб. З п'ятниці (29 грудня – 24 Канал), коли ворог поцілив по місту, лікарі боролись за її життя. Та на жаль...

– написав Табурець.

Додамо, що російські війська того дня атакували інші українські міста, зокрема Київ, Харків, Одесу, Запоріжжя, Львів та Дніпро. Водночас серед 9 потерпілих у Смілі – дитина.

"У місцевій школі розгорнуто штаб з оперативного реагування. Там облаштовані місця для розміщення мешканців пошкоджених будинків, забезпечено харчування. Також готуємо місця для тимчасового проживання", – зазначав очільник регіону.

Наслідки ракетного удару по Смілі в Черкаській області / Фото голови ОВА

Російський терор не припиняється