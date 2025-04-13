Спільний біль та горе: по Україні оголошують Дні жалоби за загиблими у Сумах

Росія цинічно вдарила у неділю, 13 квітня, по Сумах, вбивши 32 людини, серед яких – 2 дитини. У зв'язку із цим в Україні оголошують Дні жалоби за невинними жертвами російських вбивць.

Про це оголосили уже у низці міста та областей нашої держави, передає 24 Канал.

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Україна найближчими днями у жалобі

14 – 16 квітня оголосили Днями жалоби у самих Сумах.

У Сумській міській раді повідомили, що на адміністративних будівлях, спорудах підприємств, установ і організацій буде приспущено державні прапори.

Також на території громади скасовано розважальні заходи, заборонено звучання розважальної музики в закладах торгівлі, громадського харчування та громадському транспорті.

13 – 15 квітня оголосили Днями жалоби також у Конотопі.

Сьогодні, в понеділок і вівторок оголошую Днями жалоби за жертвами московитської агресії в Сумах,

– написав міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

14 квітня державні прапори приспустять й у Запоріжжі, Харкові та Кривому Розі.

Кривий Ріг зовсім недавно пережив і переживає досі такий самий біль, який не можна передати жодними словами,

– написав Олександр Вілкул.

Також цього дня у жалобі буде Київщина.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Київщина разом з Сумами. Це наш спільний біль та горе. Світла пам'ять", – написав голова ОВА Микола Калашник.

Про Дні жалоби у неділю та понеділок повідомив також мер Львова Андрій Садовий.

"Громада Львова висловлює щирі співчуття нашій дружній громаді", – написав він.

24 Канал висловлює співчуття усім загиблим під час атаки Росії на Суми. Вічна та світла пам'ять!