Буданов розкрив, які російські підрозділи завдали терористичного удару по Сумах
- Росія обстріляла центр Сум 13 квітня балістичними ракетами, внаслідок чого загинули понад три десятки цивільних.
- Удар завдали 112-а та 448-а ракетні бригади з території Воронєжскої та Курської областей за допомогою ракет "Іскандер-М/KN-23".
- Кирило Буданов наголосив на важливості притягнення до відповідальності всіх причетних до цього воєнного злочину.
13 квітня Росія обстріляла центр Сум, вбивши понад три десятки цивільних. Кирило Буданов розповів, хто саме з окупантів завдав смертельних ударів по українському місту.
Очільник ГУР у дописі зазначив, що ворог атакував Суми балістикою у Вербну неділю, саме тоді, коли багато людей йшли до церков, а хтось повертався з богослужіння додому, передає 24 Канал.
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Хто з росіян стоїть за ударом по Сумах
За словами Буданова, окупанти вдарили по Сумах двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М/KN-23". Ударів завдавали російські розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території Воронєжскої (населений пункт Лєскі) та Курської (населений пункт Лєженькі) областей держави-агресора.
Наша спільна справа зробити так, щоб жоден воєнний злочинець – від тих, хто давав накази, до тих, хто запускав ракети – не уникнув відплати,
– наголосив розвідник.
До слова, окупанти заперечують свою причетність до загибелі десятків мирних людей у Сумах. Вони заявляють, що цілилися по військовому об'єкту. Також деякі з росіян розповідають, що, мовляв, обстріл Сум – це "провокація Києва".