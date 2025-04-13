Рубіо від імені США висловив співчуття жертвам російської атаки на Суми

У Вербну неділю Росія завдала балістичного удару по центру Сум, вбивши десятки мирних мешканців. Держсекретар США відреагував на трагедію.

У соцмережі Х Марко Рубіо прокоментував російську атаку на Суми, передає 24 Канал.

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Що сказав Рубіо

Держсекретар США висловив співчуття з приводу загибелі людей внаслідок "жахливої ракетної атаки Росії на Суми".

Це трагічне нагадування про те, чому президента Трамп та його адміністрація докладають стільки зусиль, аби покласти край цій війні та досягти стійкого миру,

– написав чиновник.

До слова, обстріл Сум прокоментував представник Трампа з питань України Кіт Келлог. Він заявив, що ця російська атака на цивільних "виходить за межі пристойності". Тим часом посол США в Україні Бріджит Брінк наголосила, що окупанти навмисне використали для удару по місту касетні боєприпаси, аби спричинити якомога більше жертв.