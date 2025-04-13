Друга ракета вибухнула у повітрі, – у МВА сказали, від чого загинула більшість людей у Сумах

Вранці окупанти завдали двох ударів по Сумах, використавши балістичні ракети. Встановлено, що метою ворога було спричинити якомога більше жертв серед цивільних.

За словами очільника МВА Сергія Кривошеєнка, саме повторний удар балістичною ракетою приніс людські втрати з великою кількістю загиблих та поранених, передає 24 Канал.

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Окупанти хотіли вбити якомога більше людей

Посадовець зауважив, що друга ракета, ймовірно, була начинена осколковими елементами та вибухнула у повітрі, щоб завдати максимального ураження людям на вулицях міста. Попередньо, більшість мирних людей загинуло саме від цих уражуючих елементів.

Відомо, що вибух стався приблизно в 200 метрах від місця першого влучання, в районі, де розташована житлова забудова, навчальні заклади та магазини.

Чиновник підкреслив, що дії терористів вказують на сплановану атаку саме по цивільних об'єктах та мирних людях на вулицях.

Наслідки обстрілу Сум / Фото МВА