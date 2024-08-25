Ракетний удар по Сумах: є поранені та жертва

Росія продовжує мало не щодня завдавати ударів по Сумах. Внаслідок удару по місту увечері 24 серпня є поранені та жертва.

Нагадаємо, що учора, 24 серпня, в ОВА повідомили про 2 влучання по приватному сектору Сум. Загалом впродовж минулої на території Сумської області повітряну тривогу оголошували 6 разів.

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Які наслідки вечірнього удару по Сумській громаді

В Сумській ОВА повідомили, що станом на 8:00 внаслідок ракетного удару, якого Росія завдала увечері 24 серпня, було поранено 6 людей, на жаль, 1 людина загинула.

Додатково в ОВА розповіли, що вночі та зранку російські війська 27 разів обстріляли прикордонні території та населені пункти Сумської області. Загалом було зафіксовано 75 вибухів.

Згодом у ДСНС повідомили, що із пошкоджених будинків рятувальникам вдалося евакуювати трьох цивільних осіб, їх було передано медикам.

Як ліквідовували наслідки удару по Сумах: дивіться відео

Також вогнеборці оперативно ліквідували осередки горіння, що виникли в помешканні громадян.

В Нацполіції України розповіли, що минулої доби Росія завдала 261 удар по території Сумської області. Загалом під обстріли потрапили 50 населених пунктів. Внаслідок ударів Росії по Сумщині 4 людини загинули, 13 – отримали поранення.