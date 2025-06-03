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24 Канал Новини України Загиблі на дорозі та закривавлені салони авто: моторошні кадри після удару по Сумах
3 червня, 13:48
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Загиблі на дорозі та закривавлені салони авто: моторошні кадри після удару по Сумах

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Вранці Росія обстріляла Суми з реактивної артилерії, загинули три людини, понад два десятки поранені.
  • Пошкоджені транспортні засоби, медичний заклад та будинки.

Вранці Росія вперше з початку повномасштабного вторгнення обстріляла Суми касетними боєприпасами з реактивної артилерії. Щонайменше 5 снарядів влучили по центру міста.

Внаслідок удару загинули три людини. Ще понад два десятки сумчан отримали поранення, серед них є ті, за життя яких борються лікарі, передає 24 Канал.

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Цинічний удар по Сумах

За даними слідства, 3 червня 2025 року о 09:18 окупанти обстріляли місто Суми.  

Один засіб ураження поцілив у транспортні засоби, які рухались по проїжджій частині в середмісті обласного центру. Ще декілька – по околиці міста. 

Внаслідок влучань пошкоджений медичний заклад, автівки та будинки. 

Щонайменше один снаряд РСЗВ не розірвався. Він пробив стіну кімнати звичайної квартири на 9-му поверсі.

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Президент Зеленський, коментуючи удар по Сумах, заявив, що окупанти абсолютно свідомо били по цивільних.

"Очевидно, що без тиску світу, без рішучих кроків Сполучених Штатів, Європи та всіх у світі, хто має силу, Путін не погодиться навіть на припинення вогню", – підсумував глава держави.