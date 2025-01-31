У Сумах через удар російського дрона загинув співробітник "Зеленбуд" Олександр Клімас
- У Сумах внаслідок удару російського "Шахеда" загинув працівник КП "Зеленбуд" Олександр Клімас, який працював озеленювачем з 2015 року.
- Аварійно-рятувальні роботи на місці удару завершилися 30 січня, загинуло 9 людей, включаючи три подружжя.
Вночі 30 січня російський "Шахед" вдарив по багатоповерхівці в Сумах. Внаслідок удару загинув зокрема працівник КП "Зеленбуд" Олександр Клімас.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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В Сумах загинув Олександр Клімас
Олександр Клімас народився в 1967 році. Чоловік працював в КП "Зеленбуд" Сумської міської ради з 2015 року, він був озеленювачем 4 розряду.
За словами друзів, Олександр захоплювався мотоциклами.
Саня був чесною, вольовою, порядною людиною, великим професіоналом справи, дуже цікавим співрозмовником. Співчуття рідним, близьким та колективу КП "Зеленбуд". Сум та розпач,
– написав Максим Лашутко.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олександра Клімаса. Світла пам'ять!
Нагадаємо, аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці удару в Сумах завершили ввечері 30 січня. В ДСНС повідомили, що кількість загиблих зросла до 9 людей. Упродовж 19 годин рятувальники розбирали завали, дістаючи з-під руїн тіла.
Унаслідок російського удару загинуло зокрема 3 подружжя: 74-річний чоловік і його 69-річна дружина, 65-річний чоловік і його 64-річна дружина, 61-річний чоловік і його 61-річна дружина.