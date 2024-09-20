Удар по Торопцю дасться взнаки на фронті: естонська розвідка назвала дати

У ніч проти 18 вересня дрони атакували місто Торопець у Тверській області. Там здійнялася сильна пожежа, а через детонацію боєприпасів навіть розпочався невеликий землетрус. Цивільних евакуювали.

У Торопці окупанти зберігали ракети до різних установок, КАБи та артилерійські снаряди. Унаслідок сильних вибухів росіяни скаржилися, що їм не видно пів міста, а в декого з вух потекла кров. Увечері 19 вересня склади досі горіли – це зафіксували супутникові знімки. Глава розвідувального центру сил оборони Естонії Антс Ківісельг вважає, що наслідки цієї атаки не забаряться, цитує його ERR.

До теми Детонація, знищені склади й масштабні пожежі: усе про нічну атаку дронів у Росії 18 вересня

Естонська розвідка про удар по Торопцю

Вибухнуло 30 тисяч тонн боєприпасів, тобто 750 тисяч снарядів. За середнього темпу бойових дій Росія за тиждень випускає 10 тисяч снарядів. Тобто це двомісячний-тримісячний запас. Унаслідок цієї атаки Росія зазнала втрат у боєприпасах, і наслідки цієї втрати побачимо на фронті найближчими тижнями,

– сказав Ківісельг.

Він відзначив, що Україна змогла вдарити по сховищу, коли частина боєприпасів не була укомплектована в бункери. Це і спричинило ланцюжок вибухів.

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Чому атака на Торопець важлива

Defense Express указують, що удар по Торопцю може увійти в історію, адже це може бути найбільший склад боєприпасів у географічно європейській частині Росії.

Не відомо, чи були там балістичні ракети (дехто говорить про наявність корейських), але з тих боєприпасів постачали російське угруповання, яке протидіє Силам оборони України на Курщині.

Удар був дуже вдалим: з кількох боків підірвали основні відкриті складські приміщення, а через детонацію вибухнули й підземні склади. Експерти кажуть, що окупанти втратили 20% збройного потенціалу.

Свіжі супутникові знімки наслідків удару можна переглянути тут.