Приліт був по військовому об'єкту ФСБ: знімки з космосу викрили брехню Росії про атаку на Алушту
У ніч проти 24 травня росіяни в Криму жалілися на ракетну атаку. Окупаційна влада була змушена визнати влучання у районі Алушти, однак не змогла обійтися й без брехні.
Супутникові кадри спростували "локшину", яку намагався навісити на вуха росіян ставленник Кремля на окупованому півострові Сергій Аксьонов.
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Чим насправді виявився "об'єкт господарського призначення"
Так, чиновник заявив, що мовляв влучання сталися на території "порожнього об'єкту господарського призначення". Російські пропагандисти підхопили цю версію і почали "розносити", що під ударом тієї ночі нібито перебував санаторій. Втім, супутникові знімки не дали окупантам приховати правди. На них чітко видно, що уражено саме військовий об'єкт. Йдеться про центр зв'язку російської армії, а саме прикордонної служби фсб, яка дислокується під Алуштою в районі селища Семидвір'я.
На фотографіях з космосу, зроблених після удару, видно місця передбачуваного влучання ракет.
Ракетний удар у районі Алушти / Фото "Радіо Свобода"
За повідомленням Defense Express, для атаки у ніч проти 24 травня Сили оборони використали 4 ATACMS.
Атака на військові об'єкти окупантів у Криму: що відомо
- Пізно увечері 23 травня місцеві пабліки почали повідомляти про ракетну атаку на Крим. Вибухи чули у Сімферополі, Саках, Алушті, Ялті, Джанкої та Євпаторії.
- У районі Алушти пролунало щонайменше шість вибухів, місцеві жителі бачили яскраві спалахи на північний схід від міста.
- Згодом телеграм – канал "Кримський вітер" написав про "приліт по військовій частині фсб біля Алушти". Користувачі мережі розповідали про велику пожежу.
- Рух опору "АТЕШ" із посиланням на своїх агентів повідомляє, що був вражений російський вузол зв'язку – в/ч 28735. Також стверджується, що було завдано значних пошкоджень устаткуванню та є загиблі.
- Зазначається, що удар прийшовся по військовій частині прикордонного управління ФСБ. Вона розташовані на 15 кілометрі траси Алушта – Судак.