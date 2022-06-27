Росія показала, що можуть "завтра бомбити Кишинів", – воєнний історик про сигнал Санду

У той момент, коли президентка Молдови Майя Санду прибула з візитом у Київ, росіяни обстріляли торговий центр у Кременчуці. Так Росія може подавати сигнали вже й Молдові.

І не лише їй, а й усім західним лідерам, які приїжджають в Україну. Про це 24 каналу сказав воєнний історик Роман Пономаренко.

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За його словами, таким чином росіяни хочуть змусити їх іти на поступки. Тож це можна сприймати як певне "попередження" Молдові.

Майя Санду, ще від того часу, як посіла президентське крісло – у неї доволі послідовна антиросійська політика. Зокрема, й щодо виведення російських військ з окупованого Росією Придністров'я,

– зазначив Пономаренко.

Крім цього, у Кремлі не сподобались її останні заяви.

"Тож коли вона приїхала в Київ, то таким дійством росіяни хотіли показати, що "сьогодні ми бомбимо Кременчук, а завтра ми можемо бомбити Кишинів". Тим паче, що їхні війська стоять там недалеко, у Тирасполі", – додав історик.

Санду отримала сигнал від Росії: дивіться відео

Санду прибула під звуки сирен

У той час, коли президентка Молдови Майя Санду прибула з візитом у Київ, в столиці оголосили повітряну тривогу.

Відомо, що лідерка Молдови приїхала до України, щоб зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським та відвідати населені пункти Київщини, де російські окупанти чинили жахливі звірства.

Спікер парламенту Ігор Гросу заявив, що Молдова підтримає санкції проти Росії, які ЄС хоче продовжити.

Росіяни вдарили по ТЦ у Кременчуку

Збройні сили Росії завдали ракетного удару по ТРЦ у Кременчуку, коли там було близько тисячі людей. Президент Володимир Зеленський першим офіційно опублікував відео наслідків. Український лідер заявив, що кількість жертв неможливо навіть уявити.

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило, що у ТРЦ влучили ракетами Х-22. Їх запустили з території Курської області.

Унаслідок цинічного обстрілу з боку військ Росії, на жаль, загинуло щонайменше 10 людей. Про наслідки обстрілу ТРЦ у Кременчуці повідомив Дмитро Лунін – голова Полтавської ОВА. Дані оновили станом на 19:30.

Станом на 19:56 відомо про 21 госпіталізованого. За словами Луніна, у важкому стані перебувають 6 постраждалих. Амбулаторну допомогу вже надали 29 людям. Серед них – 2 дітей.

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