За ударами по вагнерівцях у Судані таки стоїть ГУР, – ЗМІ

За даними ЗМІ, українські спецпризначенці воювали у Судані проти найманців ПВК "Вагнер". У мережі з'явилися відео роботи наших військових.

У вересні вийшов матеріал CNN, в якому йшлося про те, що за ударом по поплічниках ПВК "Вагнер" у Судані стоїть українська розвідка. Тоді коментуючи цю інформацію, очільник ГУР заявив, що Україна "знайде" російських військових злочинців, де б вони не перебували.

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Україна присутня у Судані

Втім, тоді Буданов утримався від спростування чи підтвердження інформації, поданої у CNN. Тепер "Бабель" з посиланням на джерела у розвідці заявив, що українські спецпризначенці справді провели операції у Судані проти росіян з "Вагнеру" та їхніх місцевих поплічників з "Сил швидкого реагування" (RSF).

: Сили швидкого реагування – суданське воєнізоване угруповання, яке у квітні 2023 року організувало спробу державного перевороту. Її підтримують найманці з російського ПВК "Вагнер".

Зокрема, видання поділилося кількома відео, на яких зображено роботу снайперів, атаки FPV-дронів і перестрілку. Подробиці спецоперацій приховуються.

Наші бійці використовували дрони проти поплічників вагнерівців: відео

ГУР провело спецоперацію у Судані: відео "Бабель"

Українські снайпери за роботою: відео "Бабель"

Що трапилося у Судані

Видання CNN припустило, що до атак по поплічниках "Вагнера" в Судані може бути причетна Україна. Вони начебто вдарили по загонах місцевої міліції, пов'язаної з ПВК "Вагнер". Там посилаються на те, що у восьми атаках по "Силах швидкого реагування" брали участь два безпілотники, які широко використовуються нашими військовими – DJI MAVIC.

Також журналісти стверджували, що на контролері дрона містився український текст.

Крім того, неназваний співрозмовник видання – український військовий – заявив, що цю операцію здійснили "не суданські військові".

У ГУР тим часом зазначили, що не можуть підтвердити, ані спростувати цю інформацію, запелювавши до слів Буданова про те, що воєнного злочинця з Росії ГУР дістане у будь-якій точці земної кулі.

Редакціянамагається зконтактуватися з представниками ГУР. Поки вони на наші дзвінки не відповідають.