За ударами по вагнерівцях у Судані таки стоїть ГУР, – ЗМІ
Джерело:"Бабель"
За даними ЗМІ, українські спецпризначенці воювали у Судані проти найманців ПВК "Вагнер". У мережі з'явилися відео роботи наших військових.
У вересні вийшов матеріал CNN, в якому йшлося про те, що за ударом по поплічниках ПВК "Вагнер" у Судані стоїть українська розвідка. Тоді коментуючи цю інформацію, очільник ГУР заявив, що Україна "знайде" російських військових злочинців, де б вони не перебували.
Дивіться також Чи причетна Україна до ударів дронами по Судану: Буданову поставили гостре запитання
Україна присутня у Судані
Втім, тоді Буданов утримався від спростування чи підтвердження інформації, поданої у CNN. Тепер "Бабель" з посиланням на джерела у розвідці заявив, що українські спецпризначенці справді провели операції у Судані проти росіян з "Вагнеру" та їхніх місцевих поплічників з "Сил швидкого реагування" (RSF).Довідка: Сили швидкого реагування – суданське воєнізоване угруповання, яке у квітні 2023 року організувало спробу державного перевороту. Її підтримують найманці з російського ПВК "Вагнер".
Зокрема, видання поділилося кількома відео, на яких зображено роботу снайперів, атаки FPV-дронів і перестрілку. Подробиці спецоперацій приховуються.
Наші бійці використовували дрони проти поплічників вагнерівців: відео
ГУР провело спецоперацію у Судані: відео "Бабель"
Українські снайпери за роботою: відео "Бабель"Зверніть увагу! Редакція 24 Каналу намагається зконтактуватися з представниками ГУР. Поки вони на наші дзвінки не відповідають.
Що трапилося у Судані
- Видання CNN припустило, що до атак по поплічниках "Вагнера" в Судані може бути причетна Україна. Вони начебто вдарили по загонах місцевої міліції, пов'язаної з ПВК "Вагнер". Там посилаються на те, що у восьми атаках по "Силах швидкого реагування" брали участь два безпілотники, які широко використовуються нашими військовими – DJI MAVIC.
- Також журналісти стверджували, що на контролері дрона містився український текст.
- Крім того, неназваний співрозмовник видання – український військовий – заявив, що цю операцію здійснили "не суданські військові".
- У ГУР тим часом зазначили, що не можуть підтвердити, ані спростувати цю інформацію, запелювавши до слів Буданова про те, що воєнного злочинця з Росії ГУР дістане у будь-якій точці земної кулі.