Росіяни знищили центр селища Велика Писарівка: місцевих просять негайно евакуюватися

Окупанти продовжують безжально обстрілювати прикордонні області. Місцева влада Сумщини закликає жителів до негайної евакуації.

Із таким закликом до односельчан звернулася голова Великописарівської громади Людмила Бірюкова. Вона розповіла, що ворог вщент знищив центр селища.

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Окупанти бомблять міста

Так, посадовиця повідомила, що противник розбомбив центр Великої Писарівки, і нагадала жителям населеного пункту, що немає нічого ціннішого за людське життя, а тому важливо евакуюватися із місць, які противник безупинно обстрілює.

Зазначимо, що за ніч і ранок 17 березня ворог вдарив по Великій Писарівці авібомбами, а також здійнив обстріл з РСЗВ та артилерії. Загалом на території громади пролунало 42 вибухи.

Про загрозу обстрілів для Сумської області нагадали й в обласній військовій адміністрації. Там зазначили, що російська армія 19 разів обстріляла регіон. Зокрема, ворожої атаки зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська громади. Загалом пролунало 98 вибухів.

Так, по Краснопільській громаді окупанти вдарили з гранатометів, на Есманську скинули 10 мін. Новослобідська та Білопільська громади були обстріляні з артилерії та мінометів.

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Вночі противник вдався і до ракетного, і до дронового терору.

"Шахеди" ворог запустив вже біля півночі. Вони атакували південні області. Основний удар прийшовся по Одещині. Над регіоном було збито 13 безпілотників. Ще один ліквідували над Миколаївською областю. Загалом окупанти вдарили 16 дронами.

На жаль, не минулося без влучань. В Одеському районі лунали вибухи. Ворог поцілив у законсервовані агропідприємства. Там спалахнули пожежі, сталося руйнування промислових будівель. Серед людей постраждалих немає.

Крім того, уночі росіяни атакували Донеччину та Харківщину пʼятьма зенітними керованими ракетами С-300, а Чернігівщину — двома керованими авіаційними ракетами Х-59.

У Донецькій області під обстрілом опинився Мирноград. Там поранено 86-річну жінку. Пошкоджено щонайменше вісім багатоквартирних будинків, освітній заклад, комунальне підприємство, два магазини, два торгові павільйони, три цивільних авто.

На Чернігівщині загорівся житловий будинок, господарча споруда та гараж з автомобілем, які належать місцевим мешканцям. На момент атаки люди були вдома, однак встигли вибігти з оселі, яка вже палала. Чоловік, жінка та їхня 6-річна донька дивом вижили та залишилися неушкодженими.