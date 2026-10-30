Росія знову прицільно вдарила по залізничному вокзалу Дніпра: виникла пожежа, є постраждала

Російські військові 30 жовтня завдали кількох ударів по залізничному вокзалу в Дніпрі. Це уже другий удар за останні 2 дні.

Про це йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

Що відомо про атаку

Залізничники завчасно зафіксували загрозу та оголосили тривогу на території вокзального комплексу.

Евакуацію було оголошено завчасно. За попередньою інформацією: і серед пасажирів, і серед залізничників без постраждалих. Перебували в укриттях,

– писали в компанії.

Водночас згодом начальник ОВА Олександр Ганжа повідомив, що дістала поранень жінка. Медики доправили її до лікарні.

Після удару сталася пожежа.

Просимо пасажирів та всіх, хто перебуває на вокзалі, залишатися в укритті до відбою повітряної тривоги. Якщо некритично здійснювати поїздку сьогодні — квиток можна здати із 100% компенсацією і обрати поїздку в іншу дату,

– закликали в УЗ.

Нагадаємо, 29 жовтня російські війська атакували вокзал у Дніпрі реактивним безпілотником. Тоді удар припав на перон, біля якого стояв пасажирський поїзд сполученням Дніпро – Запоріжжя.

Унаслідок тієї атаки загинули 15 людей, а щонайменше 14 отримали поранення різного ступеня тяжкості.