Росія знову прицільно вдарила по залізничному вокзалу Дніпра: виникла пожежа, є постраждала
Російські військові 30 жовтня завдали кількох ударів по залізничному вокзалу в Дніпрі. Це уже другий удар за останні 2 дні.
Про це йдеться у повідомленні Укрзалізниці.
Що відомо про атаку
Залізничники завчасно зафіксували загрозу та оголосили тривогу на території вокзального комплексу.
Евакуацію було оголошено завчасно. За попередньою інформацією: і серед пасажирів, і серед залізничників без постраждалих. Перебували в укриттях,
– писали в компанії.
Водночас згодом начальник ОВА Олександр Ганжа повідомив, що дістала поранень жінка. Медики доправили її до лікарні.
Після удару сталася пожежа.
Просимо пасажирів та всіх, хто перебуває на вокзалі, залишатися в укритті до відбою повітряної тривоги. Якщо некритично здійснювати поїздку сьогодні — квиток можна здати із 100% компенсацією і обрати поїздку в іншу дату,
– закликали в УЗ.
Нагадаємо, 29 жовтня російські війська атакували вокзал у Дніпрі реактивним безпілотником. Тоді удар припав на перон, біля якого стояв пасажирський поїзд сполученням Дніпро – Запоріжжя.
Унаслідок тієї атаки загинули 15 людей, а щонайменше 14 отримали поранення різного ступеня тяжкості.