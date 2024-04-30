Обрали час і знали, що буде уражено, – Братчук розповів про підступний обстріл Одеси

Увечері 29 квітня росіяни вдарили балістикою по Одесі. Унаслідок атаки загорівся Палац студентів Одеської юридичної академії та постраждали спортивні об'єкти, де завжди займаються діти.

Росіяни знали, куди битимуть. Вони хотіли спричинити якнайбільше жертв. Більше про підступний обстріл Одеси в етері 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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За словами Братчука, зазвичай окупанти запускають крилату ракету з установки "Іскандер-М", яка працює як "земля – повітря". Проте учора росіяни використали ЗРК з окупованого Криму як "земля – земля", тобто як знаряддя для вбивства українців, зокрема одеситів.

Бойова частина з касетними боєприпасами вміщує суббоєприпаси, наповнені елементами ураження для спричинення максимальної кількості жертв. Радіус розльоту шрапнелі дуже великий та покриття усієї площі ураження також значне, тому ця зброя не є високоточним снарядом.

Вбивці, які планували обстріл та натискали кнопку, прекрасно знали, що буде уражена площа, розташована в рекреаційній зоні Одеси. Це паркова зона. Там є спортивні майданчики, на яких можуть перебувати не лише дорослі, а насамперед діти, які займаються спортом. Також інші локації, де люди можуть просто відпочивати. Було обрано відповідний час – це як додаток, аби пояснити, що Росія вчергове здійснила воєнний злочин,

– сказав Сергій Братчук.

Це порушення, адже використовується касетний боєприпас відповідних міжнародних конвенцій, які регламентують правила ведення війни. Хоча очевидно, що російський тероризм поруч не стоїть з міжнародним правом. Ворогу просто цікаво вбивати мирних людей з метою спричинення панічних настроїв. Аби українська влада вимушено йшла на певні кроки, щоб захистити цивільних від такого виду ураження.

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