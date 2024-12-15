Ворог не припиняє терору: у ЗСУ оцінили загрозу для Запоріжжя

Окупанти продовжують тероризувати Запоріжжя, завдаючи ударів ракетами та КАБами. Бомби росіяни вдосконалили, тому тепер вони можуть діставати до самого міста та вбивати цивільних українців.

Через це загроза для міста залишається. Про це 24 Каналу розповів речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин, зауваживши, що ворог не припинятиме удари.

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У ЗСУ оцінили загрозу для Запоріжжя

За словами речника Сил оборони Півдня, загроза для Запоріжжя через постійний терор з боку російських військ ніколи не зникала.

Окупанти атакують місто різною зброєю – ракетами "Іскандер-М", керованими авіаційними бомбами. Ворогу вдалось технологічно вдосконалити КАБи, щоб вони змогли здійснювати удари на більшу відстань. Тепер вони прилітають по передмісті Запоріжжя, цивільних кварталах та медичних закладах.

Зауважте! Росіяни 10 грудня вкотре вдарили по місту. В результаті атаки зруйнована приватна клініка та пошкоджені розташовані поруч будівлі.

Росіяни атакують саме цивільне населення, поруч з місцями влучання немає військових об'єктів.

Загроза залишається. Ворог буде постійно завдавати таких ударів. Нам необхідно боротись з КАБами,

– наголосив Волошин.

Нагадаймо, що окупанти завдали ударів по Запоріжжю та Кривому розі, на які відреагував Володимир Зеленський. Президент України заявив, що слова з Росії нічого не значать, але її бомби й ракети все кажуть дуже красномовно.