Який вигляд має центр Запоріжжя після атаки Росії: моторошні кадри з місця подій
Росія не припиняє терор Запоріжжя. Цього разу окупанти вдарили по центру міста. 24 Канал показує наслідки російської агресії.
У Запоріжжі ввечері 10 серпня пролунали вибухи. Росія завдала удару по центру міста близько 19:20. Про це повідомляє 24 Канал.
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Жахливі кадри з центру Запоріжжя
Наші кореспонденти побували на місці російського теракту. Вони зафільмували наслідки атаки Росії та зробили фото.
Наслідки російської атаки в центрі Запоріжжя / Фото 24 Каналу
Росіяни серйозно пошкодили готель: відео 24 Каналу
Внаслідок російської агресії знищені автівки: відео 24 Каналу
Пошкоджена будівля та автівки: відео 24 Каналу
Уламки на місці прильоту: відео 24 Каналу
Внаслідок російського удару утворилася вирва: відео 24 Каналу
На жаль, попередньо відомо про 1 жертву. Також з'явилася інформація про 11 постраждалих.
Патрульна поліція Запорізької області також поділилася кадрами. Правоохоронці назвали дії країни-агресорки черговим підступним ударом.
Наразі на місці працюють всі служби. Патрульні надають допомогу, регулюють дорожній рух та скеровують громадян у безпечні місця, оскільки існує загроза повторного удару,
– мовиться у повідомленні.
Співробітники поліції підтвердили інформацію про 1 жертву.
Росія тероризує Запоріжжя / Фото патрульної поліції Запорізької області
Що відомо про вибухи у Запоріжжі 10 серпня
- Російські загарбники обрали для свого теракту дуже людну територію. Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко наголосив, що окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі, а не військовій цілі.
- Наразі відомо про 2 ушкоджені багатоповерхівки. Також постраждали: готель, медзаклад, заклад освіти.