Який вигляд має центр Запоріжжя після атаки Росії: моторошні кадри з місця подій

Росія не припиняє терор Запоріжжя. Цього разу окупанти вдарили по центру міста. 24 Канал показує наслідки російської агресії.

У Запоріжжі ввечері 10 серпня пролунали вибухи. Росія завдала удару по центру міста близько 19:20. Про це повідомляє 24 Канал.

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Жахливі кадри з центру Запоріжжя

Наші кореспонденти побували на місці російського теракту. Вони зафільмували наслідки атаки Росії та зробили фото.

Наслідки російської атаки в центрі Запоріжжя / Фото 24 Каналу



Росіяни серйозно пошкодили готель: відео 24 Каналу



Внаслідок російської агресії знищені автівки: відео 24 Каналу





Пошкоджена будівля та автівки: відео 24 Каналу

Уламки на місці прильоту: відео 24 Каналу



Внаслідок російського удару утворилася вирва: відео 24 Каналу



На жаль, попередньо відомо про 1 жертву. Також з'явилася інформація про 11 постраждалих.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним жертви.

Патрульна поліція Запорізької області також поділилася кадрами. Правоохоронці назвали дії країни-агресорки черговим підступним ударом.

Наразі на місці працюють всі служби. Патрульні надають допомогу, регулюють дорожній рух та скеровують громадян у безпечні місця, оскільки існує загроза повторного удару,

– мовиться у повідомленні.

Співробітники поліції підтвердили інформацію про 1 жертву.

Росія тероризує Запоріжжя / Фото патрульної поліції Запорізької області



Що відомо про вибухи у Запоріжжі 10 серпня