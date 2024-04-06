Відчуло все місто: у Запорізькій міськраді розповіли про цинічний обстріл Росії
Росія вчергове масовано атакувала Україну. Під ударом також опинилося Запоріжжя. Росіяни знову били в одне місце з малою різницею у часі. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Ціллю російських окупантів стали промислові підприємства. Про це 24 Каналу розповів Дмитро Кирильчук – депутат Запорізької міської ради, відзначивши, що деякі з них зазнали серйозних руйнувань.
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Ракетний обстріл Запоріжжя
Під час масованої атаки з ночі на ранок 6 квітня росіяни атакували також Запорізьку область. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що російські окупанти цілились у промислові підприємства.
В проміжку з 5:30 до 6:00 ранку росіяни гатили "Калібрами". Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося збити над Запорізькою областю 1 ракету "Калібр". Все місто сколихнуло від жахливого обстрілу. Уражень зазнали промислові об'єкти. Наслідки прильотів усувають працівники ДСНС та комунальники з початку обстрілу до відбою,
– повідомив Дмитро Кирильчук.
Зараз росіяни вдаються до тактики повторних ударів по цілях, де вже були влучання. Подібні випадки відбулися у Харкові та Запоріжжі протягом останніх двох днів.
"За сьогодні найголовніше, що ніхто з мешканців не постраждав. Руйнування будуть усунені. Це ганебна практика – росіяни не полишають своїх потуг обстрілювати Запоріжжя", – додав Кирильчук.
Додамо, що під час сьогоднішньої російської атаки у Запоріжжі пролунало два вибухи з різницею у десять хвилин.Зверніть увагу! У ніч на 6 квітня російські окупанти атакували Україну 32 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", а також 6 ракетами різних типів:
- трьома зенітними керованими ракетами С-300 із Бєлгородської області;
- двома крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації з Саратовської області;
- однією крилатою ракетою "Калібр" з акваторії Чорного моря.
Цинічні удари по Запоріжжю: що відомо
- Вдень 5 квітня у Запоріжжі пролунало п'ять вибухів. Росіяни пошкодили у Запоріжжі 3 багатоповерхівки, будинок приватного сектору, заклад торгівлі та гуртожиток.
- Окупанти здійснили дві хвилі ударів по місту. Після перших двох вибухів на місці ураження працювали надзвичайники, поліціянти та журналісти. За 40 хвилин після цього російські окупанти знову вдарили по тому ж місцю.
- Станом на ранок 6 квітня відомо, що 4 людини загинуло – двоє чоловіків та дві жінки. З них двоє – померли в лікарні. 23 людини було поранено. Вісім з них, зокрема дві дитини 9 та 17 років, перебувають у лікарні. Четверо з восьми – у важкому стані.