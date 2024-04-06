Відчуло все місто: у Запорізькій міськраді розповіли про цинічний обстріл Росії

Росія вчергове масовано атакувала Україну. Під ударом також опинилося Запоріжжя. Росіяни знову били в одне місце з малою різницею у часі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Ціллю російських окупантів стали промислові підприємства. Про це 24 Каналу розповів Дмитро Кирильчук – депутат Запорізької міської ради, відзначивши, що деякі з них зазнали серйозних руйнувань.

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Ракетний обстріл Запоріжжя

Під час масованої атаки з ночі на ранок 6 квітня росіяни атакували також Запорізьку область. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що російські окупанти цілились у промислові підприємства.

В проміжку з 5:30 до 6:00 ранку росіяни гатили "Калібрами". Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося збити над Запорізькою областю 1 ракету "Калібр". Все місто сколихнуло від жахливого обстрілу. Уражень зазнали промислові об'єкти. Наслідки прильотів усувають працівники ДСНС та комунальники з початку обстрілу до відбою,

– повідомив Дмитро Кирильчук.

Зараз росіяни вдаються до тактики повторних ударів по цілях, де вже були влучання. Подібні випадки відбулися у Харкові та Запоріжжі протягом останніх двох днів.

"За сьогодні найголовніше, що ніхто з мешканців не постраждав. Руйнування будуть усунені. Це ганебна практика – росіяни не полишають своїх потуг обстрілювати Запоріжжя", – додав Кирильчук.

Додамо, що під час сьогоднішньої російської атаки у Запоріжжі пролунало два вибухи з різницею у десять хвилин.

трьома зенітними керованими ракетами С-300 із Бєлгородської області;

двома крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації з Саратовської області;

однією крилатою ракетою "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Цинічні удари по Запоріжжю: що відомо

Вдень 5 квітня у Запоріжжі пролунало п'ять вибухів. Росіяни пошкодили у Запоріжжі 3 багатоповерхівки, будинок приватного сектору, заклад торгівлі та гуртожиток.

Окупанти здійснили дві хвилі ударів по місту. Після перших двох вибухів на місці ураження працювали надзвичайники, поліціянти та журналісти. За 40 хвилин після цього російські окупанти знову вдарили по тому ж місцю.

Станом на ранок 6 квітня відомо, що 4 людини загинуло – двоє чоловіків та дві жінки. З них двоє – померли в лікарні. 23 людини було поранено. Вісім з них, зокрема дві дитини 9 та 17 років, перебувають у лікарні. Четверо з восьми – у важкому стані.

У ніч на 6 квітня російські окупанти атакували Україну 32 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", а також 6 ракетами різних типів:Сили оборони збили дві крилаті ракети Х-101/Х-555, крилату ракету "Калібр" та 28 дронів-камікадзе.