Провал російської ППО: чим обернеться для Путіна удар по топзаводу у Брянську

Сили оборони України ввечері 10 березня завдали удару по заводу мікроелектроніки "Кремній Ел" у Брянськ. По території стратегічно важливого для ворога обʼєкту прилетіло кілька крилатих ракет Storm Shadow.

Раніше Україна вже атакувала "Кремній Ел", але так успішно – вперше. Спеціально для 24 Каналу авіаексперти та військові оглядачі пояснили, чи може ураження російського заводу у Брянську призупинити виробництво, наприклад, "Іскандерів", а також знизити якість ракет та іншої військової техніки, де використовується сучасна електроніка.

Яка ключова мета удару по заводу "Кремній Ел"?

Військовий оглядач Василь Пехньо зазначив, що потреба в ударах по місцях виробництва російських ракетних озброєнь існує вже давно. Просто раніше Україна не мала можливостей для цього. За словами військового оглядача, насправді по заводу "Кремній Ел" вже неодноразово прилітало, але це були переважно дрони.

Це як в морському бою – поранив, але не вбив. Коли починають летіти ракети, то це вже зовсім інший ефект,

– зазначив Пехньо.

У Генеральному штабі відзвітували, що було щонайменше пʼять влучань. Удар було завдано по будівлі головного цеху номер чотири, де збирали мікроелектроніку.

"Кремній Ел" – це підприємство, яке виробляє мікроелектроніку. Тобто мозок і нервову систему фактично до всього типу ракет, які використовує Росія – від зенітно-ракетних комплексів "Панцир", С-300, С-400 та С-500 до повної лінійки ракетного озброєння "Калібрів", "Іскандерів", Х-59 та авіоніку до літаків серії Су-та МіГ, навіть для міжконтинентальних балістичних ракет.

Для нас має бути очевидним факт, що в України не буде перехоплювачів російської балістики найближчим часом. Навіть попри те, що Зеленський повідомив про постачання низки ракет ПАК-7 до Patriot від Німеччини, але це не рятує ситуацію,

– зазначив Пехньо.

Були повідомлення про 35 ракет, але цієї кількості недостатньо для відбиття однієї навіть не дуже інтенсивної атаки противника із застосуванням балістики. Це приблизно 10% від того, що Повітряні сили використали впродовж зимового періоду.

Тому зараз Україна має два способи для протидії російській балістиці. Перший – це навчатися, готуватися, будувати інженерні фортифікації, які будуть дозволяти принаймні зі зменшеною шкодою приймати удари балістики. Наприклад, зробити якісь фантастичні куполи над ТЕЦ, електростанціями тощо, що загалом малоефективно.

Другий шлях – це діяти проактивно в контексті знищення ворожих оперативно тактичних ракетних комплексів у Росії, які можуть здійснювати пуски або завдавати ударів по місцях складання цих ракет. У цьому сенсі Україна проводить системну роботу. Адже напередодні також був удар по Воткінському заводу, де складають "Іскандери" та "Орешніки".

Чому російська ППО не перехопила ракети?

На думку військового оглядача Василя Пехньо, російська протиповітряна оборона не змогла перехопити ракети з кількох причин. З одного боку, є можливість програмувати StormShadow на подолання складних маршрутів і заходження на ціль.

Осінтерська спільнота зробила відповідну аналітику й розбирала цей удар. За їхніми даними, ракети найімовірніше заходили зі східного напрямку, тобто з території Росії. Відповідно маршрути були зроблені таким чином, щоб обходити системи перехоплення.

З іншого – зараз все більше ППО росіяни стягнули до Москви.

Але не треба недооцінювати той факт, що насправді Сили безпілотних систем знищують багато систем ППО противника. Я робив підрахунки, то за перші вісім днів березня, за статистикою Генерального штабу, було знищено або уражено 18 обʼєктів зенітно-ракетних комплексів ворога,

– мовив Пехньо.

За його словами, березень сприятливий місяць для подібних атак, адже небо чисте, перешкод для дронів значно менше. Відповідно наші засоби значно інтенсивніше полетіли.

Які цікаві деталі удару?

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан зазначив, що ураження цілі на відстані близько 200 кілометрів можливе лише за допомогою балістичних або крилатих ракет. Йдеться про озброєння на кшталт Storm Shadow, SCALP‑EG або Taurus, які здатні летіти на надмалих висотах, огинати рельєф місцевості та залишатися непомітними для радарів.

Головним завданням було прорвати фронтову систему ППО та створити коридор для ракет. Після цього по цілі могли відпрацювати літаки-носії, тоді як об’єктова ППО вже не змогла ефективно перехопити ракети,

– додав Світан.

Крім того, ракети могли бути оснащені системами радіоелектронної боротьби для протидії російським радарам. Також, за словами експерта, ймовірно використовувалася ракета-приманка ADM‑160 MALD.

Світан зазначив, що такі ракети ефективно допомагають прокладати коридор для основного удару. Вони на короткий час "засліплюють" систему ППО противника, чого достатньо, щоб ракети змогли подолати зону ураження та виконати бойове завдання.

Які наслідки для Росії матиме атака по заводу мікроелектроніки?

Авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський зазначив, що Росія може надовго втратити можливість виробляти продукцію на заводі "Кремній Ел".

Подібні підприємства оснащені високотехнологічним обладнанням і спеціалізованими верстатами, які працюють за точними технічними параметрами. Тому навіть незначна вибухова хвиля може вивести з ладу окремі виробничі лінії. За його словами, значну частину обладнання окупанти не зможуть ані відновити, ані замінити.

Деякі верстати виготовляються під конкретні виробничі завдання і можуть існувати лише в одному екземплярі. Саме тому їхнє знищення фактично означає безповоротну втрату певних технологічних можливостей,

– пояснив авіаексперт.

Він також зауважив, що на території Білорусь працює приблизно 14 підприємств, які потенційно можуть частково замінити деякі деталі для комплектування, що виготовлялися на цьому заводі. Водночас Україна не може завдавати ударів по білоруській території, адже це могло б спричинити серйозні політичні та військові наслідки.

Зверніть увагу! Українські розвідники зʼясували, що завод "Кремній Ел" постачає компоненти до блоку управління бойового спорядження БУБС-30 нової російської крилатої ракети "Изделие-30".

Надалі важливо стежити, як Росія використовуватиме балістичні ракети: у якій кількості їх застосовуватимуть і чи відновляться постачання з боку Північної Кореї або Ірану. За словами Храпчинського, іранський режим наразі значною мірою втратив пускові установки, однак може зберігати певні запаси балістичних ракет, які потенційно здатен передати Росії.

