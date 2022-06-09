Удар по Житомирщині та обстріли Харкова: як минула ніч у регіонах

Росія продовжує обстрілювати українські міста. Агресор з артилерії та мінометів завдав обстрілів по Сумщині та Дніпропетровщині та ракетами вдарив по Житомирщині.

Ворог з мінометів й артилерії вдарив по Сумщині та Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області ніч минула без тривог, однак росіяни продовжили здійснювати обстріли. Як свідчать дані Офісу Президента з регіонів, окупанти з артилерії вдарили по Зеленодольській громаді.

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Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджені будинки. На щастя, люди не постраждали.

Також з артилерії та мінометів російські військові пізно ввечері обстріляли прикордоння Сумщини.

Ракетний удар по Житомирщині й жертви у Харкові

Уночі збройні сили Росії завдали ракетного удару по Житомирщині, внаслідок чого є пошкодження будівлі. Повідомляється, що загиблих та постраждалих немає.

Варте уваги За 100 днів повномасштабної війни окупанти завдали по Житомирщині близько 100 ракетних ударів

Ніч у Харкові знову минула під обстріли. Росіяни із РСЗВ вдарили у Новобаварському районі, через що сталися пожежі в кафе, магазині та шкільній бібліотеці.

За попередньою інформацією, двоє людей загинули та четверо зазнали поранення.

У Харківській області зазнавали обстрілів Чугуївський, Богодухівський та Ізюмський райони.

Росіяни знову обстріляли "Азот"

Відповідно до даних ОП з регіонів, Сєвєродонецьк продовжує перебувати в епіцентрі подій. Повідомляється, що ввечері загарбники двічі поцілили по "Азоту".

Унаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше два цехи у різних кінцях хімічного підприємства. Один із них – цех виробництва аміаку.

Це важливо Окупанти вбили жінку та поранили її доньку в Лисичанську: ворог нещадно гатить по Луганщині

Пів вогнем ворога у Луганській області опинилися: Сєверодонецьк, Лисичанськ, Привілля, Оріхове, Устинівка, Гірське, Катеринівка, Білогорівка, Миколаївка, Комишуваха, Павлоград, що під Сєвєродонецьком. Ці міста та селища росіяни обстріляли з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Також окупанти завдали авіаудару по Тошківці.

Загалом у Луганській області протягом доби від обстрілів загинуло 4 людини та ще 5 – поранено.

На Донеччині активні бойові дії вздовж всієї лінії фронту

У Донецькій області активні бойові дії тривають уздовж всієї лінії фронту. Війська агресора ракетами вдарили по Бахмуту, Кураховому, т селі Щурове.

З важкої артилерії були обстріляні Авдіївка, Мар'їнка та Красногорівка. Унаслідок обстрілів за добу загинуло четверо людей та ще 11 поранені.

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Через обстріли Торецьк залишився без електропостачання, адже внаслідок обстрілу пошкоджена лінія 110 кВт. Загалом на Донеччині у понад 330 населених пунктах немає світла. Окрім того, область залишається без газу й частково без води.

Ситуація на Півдні

У Миколаївській області вночі зазнала обстрілів Інгульська громада. За даними ОП, обстріли були переважно поза межами населених пунктів. На щастя, потерпілих і пошкоджень немає.

Повідомляються, що у Березнегуватській громаді тривають обстріли. Через обстріли ворога одна людина загинула й також пошкоджені житлові будинки.

Окрім того, вночі війська агресора завдали удару по селу Прибузьке в Миколаївському районі. Унаслідок цього пошкоджена лінія електропередачі. На щастя, постраждалих немає.

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Гучні вибухи на Херсонщині

В Офісі Президента констатували, що напруженою ситуація залишається на Херсонщині. Гучні вибухи протягом дня та ночі були чутно і в Херсоні та передмістях.

На тимчасово окупованих територіях надалі немає мобільного зв'язку та інтернету, а також проблеми зі зняттям готівки. Натомість окупаційна влада заявляє про запуск свого інтернету, який буде блокувати доступ до українських сайтів.

У Херсоні та великих містах почала з'являтися інформація про те, що окупанти перевозять в міста свої родини.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Полтавщині та Київщині.

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