Російський удар по Золочеву: мати загиблого немовляти в лікарні у важкому стані
Джерело:Суспільне
Вночі Росія вдарила з С-300 по Золочеву Харківської області. Окупанти вбили двомісячну дитину. Мати хлопчика перебуває у лікарні.
Мати загиблого хлопчика у важкому стані. Про це розповіла речниця Харківської ОВА.
До теми Росіяни вночі атакували Харківщину: ворог зруйнував триповерховий готель, під завалами людина
У жінки вибухова травма та поранення
Мати вбитого окупантами хлопчика перебуває в лікарні. Вона у тяжкому стані.
Речниця ОВА Олена Шаповал розповіла, що мати загиблого немовляти зазнала вибухової травми, уламкового поранення, поранення голови та стегна.
Очільник Харківської ОВА повідомляв, що три жінки 21, 28 та 39 років з вибуховими травмами та осколковими пораненнями госпіталізовані в лікарню, зокрема, й мати загиблої дитини.
Росіяни вдарили по Золочеву ракетами, вбили немовля / Фото поліції, ДСНС, прокуратури
Що відомо про чергову терористичну атаку Росії
- О 02:05 на Харківщині оголосили повітряну тривогу. О 02:22 начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник сповістив про повторні запуски ракет.
- Згодом очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали ударів по Золочеву Богодухівського району.
- Внаслідок обстрілу зруйновано триповерховий готель.
- У ДСНС повідомили, що під завалами опинилися люди. Трьох жінок врятували.
- З-під завалів триповерхового готелю рятувальники вилучили тіло двомісячної дитини. Хлопчик народився 4 грудня 2023 року,
- Три жінки 21, 28 та 39 років з вибуховими травмами та осколковими пораненнями госпіталізовані в лікарню. Серед них мати загиблого немовляти.
- Також внаслідок російського удару спалахнула пожежа у поруч розташованій двоповерховій будівлі. Станом о 06:30 її ліквідували на площі 230 квадратних метрів. Тривають аварійно-рятувальні роботи.
- Синєгубов розповів, що пошкоджено 7 приватник будинків, 19 об'єктів цивільної інфраструктури (магазини, кафе, кіоски), 2 адмінприміщення, щонайменше 5 цивільних авто.
- У поліції зазначили, що внаслідок ворожого обстрілу у Золочеві пошкоджено і вщент зруйновано 30 будівель, зокрема, приватні домоволодіння, магазини, кафе, аптеки, ринок, торговельні павільйони, електромережі, п’ять цивільних автомобілів, готель.
- За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.