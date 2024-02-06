Російський удар по Золочеву: мати загиблого немовляти в лікарні у важкому стані

Вночі Росія вдарила з С-300 по Золочеву Харківської області. Окупанти вбили двомісячну дитину. Мати хлопчика перебуває у лікарні.

Мати загиблого хлопчика у важкому стані. Про це розповіла речниця Харківської ОВА.

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У жінки вибухова травма та поранення

Мати вбитого окупантами хлопчика перебуває в лікарні. Вона у тяжкому стані.

Речниця ОВА Олена Шаповал розповіла, що мати загиблого немовляти зазнала вибухової травми, уламкового поранення, поранення голови та стегна.

Очільник Харківської ОВА повідомляв, що три жінки 21, 28 та 39 років з вибуховими травмами та осколковими пораненнями госпіталізовані в лікарню, зокрема, й мати загиблої дитини.

Росіяни вдарили по Золочеву ракетами, вбили немовля / Фото поліції, ДСНС, прокуратури

Що відомо про чергову терористичну атаку Росії

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблої дитини. Пораненим – найшвидшого одужання.