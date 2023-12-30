Ворог вдарив по центральній частині Харкова: у МВС показали моторошні фото
Джерело:МВС
Надвечір 30 грудня російські окупанти атакували Харків ракетами С-300. У місті є кілька влучань в об'єкти цивільної інфраструктури.
Зокрема, ворог поцілив у житловий будинок. У МВС поділилися кадрами наслідків чергового російського злочину.
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Удар по житловому будинку
Очільник МВС Ігор Клименко зазначив, що з будинку, по якому вдарили росіяни, евакуювали 8 людей. Домедичну допомогу рятувальники надали 7 людям, з яких 2 дітей. Серед потерпілих також журналіст із Великої Британії.
Працюємо далі. Документуємо злочинні дії ворога. Рятуємо людей,
– написав посадовець.
Наслідки удару по центру Харкова / Фото МВС
Також міська влада Харкова повідомляє, що один з ударів росіян знищив дитячий садок. У мережі також публікують кадри пошкодженого готелю Kharkiv Palace. Там влучання прийшлося на 12 поверх. Після перших вибухів мешканці готелю встигли спуститися в укриття, тому лише 2 людей зазнали легких поранень.
"Приліт" по готелю у Харкові / Фото соцмережі
Руйнування у Харкові / Поліція показала наслідки обстрілу
Обстріл Харкова 30 грудня: що відомо
- Близько 19:00 у Харкові пролунало кілька потужних вибухів. Їх було щонайменше шість.
- Окупанти вдарили переважно по центральній частині міста. Також були влучання в Індустріальному районі.
- У центрі Харкова є влучання в об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема, багатоповерхівку та готель.
- За словами мера міста Ігоря Терехова, 16 людей постраждали.
- Зокрема, з пошкодженого будинку евакуювали 8 осіб. Усіх їх госпіталізували. Серед них – двоє дітей. Також поранення зазнав британський журналіст.
- Удар по Харкову знищив дитячий садок.