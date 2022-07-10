росіяни вдарили по будинках в Часовому Яру під Бахмутом: є загиблі, десятки людей – під завалами

російські війська вдарили з "Ураганів" по місту Часів Яр, що на Донеччині. Руйнувань зазнали 2 п'ятиповерхівки. Відомо про щонайменше 6 загиблих.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. У одному з будинків майже вщент зруйновані 2 під'їзди.

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Під завалами перебувають понад 30 людей

Ракетний обстріл стався ввечері 9 липня, з цього часу рятувальники, не зупиняючись, розбирають завали. Вони витягнули 6 тіл загиблих та 5 постраждалих. Зараз співробітники ДСНС встановили контакт з двома людьми, які заблоковані під руїнами.

За попередніми підрахунками, під купами цегли та брухту опинились 34 людини. Серед них – 9-річний хлопчик.

У ДСНС кажуть, що розібрали вже 70 тонн завалів

Рятувальники кажуть, що до 8:00 вже розчистили та розібрали 70 тонн завалів. Цим займаються понад пів сотні осіб та 9 одиниць техніки. Піднімають руїни з допомогою двох автокранів та двох навантажувачів

Наслідки жахливого обстрілу Часового Яру / Фото Павла Кириленка та ДСНС:

Дивіться на карті, де розташований Часів Яр:

росія – країна-терорист, – Єрмак

Лише напередодні у Часовому Яру ворог обстріляв залізничну станцію. Кілька осіб отримали легкі поранення.

На моторошний удар по Часовому Яру відреагували в Офісі Президента. Голова ОП Андрій Єрмак зазначив, що в черговий раз росіяни вдарили по багатоповерхівці, де жили мирні люди.

Черговий теракт країни-терориста. росія має бути у списках держав-спонсорів тероризму,

– написав Єрмак.

Бойові дії на Бахмутському напрямку

У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на Бахмутському напрямку станом на ранок 10 липня. Українські військові кажуть, що в цьому районі окупанти активних бойових дій не проводили Проте вороги посилено обстрілювали територію поблизу Вершини, Зайцевого, Покровського, Веселого, Івано-Дар’ївки та Вуглегірської ТЕС. З авіації армія агресора вдарила біля Берестового та Спірного.

На відміну від цинічної та жорстокої армії агресора, ЗСУ б'ють прицільно і виключно по військових об'єктах. Наші ракетно-артилерійські підрозділи протягом останнього тижня "полюють" на склади боєприпасів. Так, вибухи чули у ніч проти 10 липня і на території окупованої Донеччини: мовиться про Харцизьк та Шахтарськ.

Обстріли ворогом Донецької області: що відомо

Вранці 9 липня росіяни завдали ракетного удару по Дружківці – було 4 "прильоти".

Під обстріл потрапила лікарня, майданчик та житлові будинки. Є загиблі та поранені.

У Слов'янську російський снаряд повністю зруйнував житловий будинок, під завалами опинився господар.

7 липня стались жахливі обстріли Бахмута та Сіверська. У важкому стані в лікарні опинився 12-річний хлопчик. 5 людей померли у лікарнях.

Днем пізніше в Слов'янську вороги знову обстріляли житловий будинок. Загинула жінка.

Дивіться у відео – яка актуальна ситуація на фронті: