Наймасштабніша атака за весь рік: протягом доби росіяни вразили понад 100 міст та сіл
Джерело:Ігор Клименко
Протягом доби ворог атакував понад сотню населених пунктів у 10 регіонах України. Це найбільша кількість міст та сіл, які потрапили під ворожий вогонь за весь 2023 рік.
Внаслідок масованих ударів відомо про загиблих та поранених. Окрім обстрілів, в ніч на 1 листопада окупанти запустили по Україні дрони-камікадзе.
Дивіться також Гібрид "Шахеда" і "Ланцета": чим небезпечний для України новий російський дрон "Італмас"
Атака на 10 регіонів України
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що упродовж доби ворог обстріляв 118 населених пунктів у 10 регіонах. Він додав, що з початку року це найбільша кількість міст та сіл, які потрапили під удар.
У Полтавській області близько опівночі росіяни вдарили по нафтопереробному заводу у Кременчуці. Боротьба з вогнем тривала декілька годин, до роботи залучили майже 100 рятувальників, а також робота. Жертв немає.
У Харківській області під ворожий вогонь потрапив Куп'янський район – у селі Петропавлівка загинула людина, ще одна отримала поранення. Також ДСНС опублікувала дані про обстріл Ізюмського району – вражено пожежну частину, без жертв.
У Донецькій області внаслідок обстрілу селища Південне загинула одна людина.
На Дніпропетровщині окупанти тричі з артилерії атакували Нікопольський район, зокрема саме місто Нікополь, села Іллінка та Мар’ївка. За данними обласної ОВА зранку також по місту вдарив ворожий дрон-камікадзе, уражено приватне підприємство. Загинула 59-річна жінка. Четверо людей постраждали. Це жінки 26, 52 та 62 років. А ще – 73-річний чоловік.
Херсонську область окупанти безперервно обстрілювали впродовж ночі. Під вогонь потрапило село Чарівне у Бериславському районі та місто Берислав внаслідок чого постраждали дві людини. Також загарбники обстріляли село Чайкине Херсонського району, одна людина загинула. Після опівночі російські військові знову обстріляли Бериславський район. Також нанесли 8 авіаударів по селах Кринки та Львове.
У Миколаївській області опівночі окупанти з артилерії обстріляли Очаків. Пошкоджено два приватні будинки.
Росіяни завдають ударів
- В ніч на 1 листопада російська армія запустила по Україні 20 дронів камікадзе та одну керовану ракету Х-59. Повітряним Силам вдалося знищити 18 ворожих БпЛА, а також збити запущену ракету.
- Російські безпілотники перетнули майже всю Україну. Про роботу ППО повідомляли в західних регіонах України, зокрема у Львівській та Хмельницькій області. Було попередження про загрозу місту Старокостянтинів.
- У Кіровоградській області зафіксували найдовшу тривогу в регіоні – вона тривала близько 8 годин. Повідомляється, що вночі уламки ворожого дрона пошкодили залізничну контактну мережі.