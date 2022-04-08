Удар росіян по вокзалу в Краматорську: вже загинули 50 людей, серед них – 5 дітей

Зросла кількість загиблих внаслідок удару окупантів по залізничному вокзалу Краматорська. Через російську атаку обірвалося життя 50 людей.

Це офіційна інформація від очільника Донецької ОВА станом на 8 квітня о 16:50. Павло Кириленко уточнив, що серед загиблих – 5 дітей.

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Що відомо про жертв та поранених

Загалом після російської атаки до лікарень доставили 98 людей – 16 дітей, 46 жінок та 36 чоловіків. За словами мера Краматорська, багато постраждалих привезли у важкому стані.

Кириленко розповів, що 38 людей загинули одразу на вокзалі. 12 постраждалих намагалися врятувати, але від отриманих травм вони померли у лікарні.

"Очікуємо, що за медичною допомогою протягом 1 – 2 днів будуть звертатися й інші постраждалі, тож кількість жертв буде постійно змінюватися", – зазначив глава ОВА.

Російські окупанти мають понести кару за усі свої злочини, які вони коять на нашій землі,

– наголосив Кириленко.

Коли окупанти завдали удару по вокзалу Краматорська, там перебувало близько 4 тисяч людей. Мер міста пояснив, що російська ракета могла вбити усіх там присутніх.

У Росії написали про Краматорськ ще до перших повідомлень у мережі

Одне з російських пропагандистських ЗМІ поширило інформацію про вибух у Краматорську ще до повідомлень у чатах та офіційної інформації. Ба більше, відповідний допис журналісти путінського медіа опублікували через сервіс, призначений для надсилання відкладених постів. Згодом ця публікація зникла, але скриншоти – залишилися.

Вокзал Краматорська до та після удару окупантів: дивіться відео