На тлі удару по Полтаві: у Повітряних силах нагадали про підступність балістики російської армії

У вівторок, 3 вересня, в Полтаві оголошували тривогу через загрозу балістики, але вона долітає за лічені хвилини у регіони, які знаходяться близько до кордону з противником. У Повітряних силах закликають вчасно реагувати на сигнали тривоги та перебувати в укриттях.

Про це зазначила пресслужба Повітряних сил ЗСУ у коментарі УП. Нагадаємо, що Росія вдень 3 вересня вдарила щонайменше двома балістичними ракетами по Полтаві. Було влучання по території Інституту зв’язку та сусідньої лікарні.

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Повітряні сили нагадали про підступність балістичного озброєння противника

Тривогу було оголошено, але, на жаль, навіть для Полтавської області, час реагування на загрозу – дуже короткий, буквально лічені хвилини. Балістика, особливо для прифронтових регіонів, – це надзвичайно небезпечно. "Іскандер М", "Кинджал", С300/400 (летить по балістичній траєкторії – 24 Канал), будь-яка балістика летить дуже швидко,

– ідеться в повідомленні.

Зазначається, що як тільки Повітряні сили мають інформацію розвідки про здійснення ворогом пусків ракет, чи навіть, що такий удар планується, вони одразу повідомляють і тоді оголошується повітряна тривога.

У Повітряних силах ще раз наголосили та попрохали усіх дотримуватися протоколів безпеки і "реагувати на сигнали повітряної тривоги, берегти життя своє та своїх близьких".