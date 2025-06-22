США попереджали, – МЗС України відреагувало на удари по ядерних об'єктах Ірану

22 червня США атакували три ядерні об'єкти в Ірані. У МЗС України наголосили, що іранській ядерній програмі має бути покладений край.

У заяві українського відомства зазначається, що США неодноразово попереджали Іран про можливі наслідки, якщо той і продовжуватиме зусилля з виготовлення атомного озброєння. Саме агресивність іранського режиму призвела до нинішнього розвитку подій, передає 24 Канал.

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Чіткий сигнал режиму Ірану

У МЗС нагадали, що Іран є співучасником російської війни проти України, оскільки постачає окупантам зброю.

Вкотре закликаємо іранське керівництво припинити надавати Москві допомогу в її агресивній війні проти України,

– йдеться у документі.

У відомстві висловили впевненість, що своїми ударами США та Ізраїль надіслали Ірану чіткий сигнал про неприпустимість продовження ним політики, спрямованої на дестабілізацію безпекової ситуації на Близькому Сході.

Також у МЗС додали, що іранський народ "заслуговує на гідне, вільне та щасливе життя у мирі та порозумінні як з Ізраїлем, так і з усіма іншими народами світу, а не на засилля нинішнього режиму з його орієнтацією на війну, терор, брехню та одвічну конфронтацію".

Відомство вказало на ефективність політики США "мир через силу", застосовану щодо Ірану. І додало, що саме такі рішучість і лідерство потрібні для завершення війни Росії проти України.

Нагадаємо, що Москва тим часом засудила удари США по Ірану, цинічно заявивши про грубе порушення міжнародного права.