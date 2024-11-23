Путін має привід для хвилювання: чи залишається у диктатора безпечне місце в Росії

В Курській області уражено військовий підземний об'єкт поблизу санаторія, який у підпорядкуванні Управління справами президента Росії. Повідомляється, що удар було завдано ракетами Storm Shadow по командному пункту російської армії. Внаслідок атаки є втрати серед військових Росії та КНДР.

Ведучий каналу Ходорковський Live Сергій Асланян в розмові з 24 Каналом підкреслив, що ракети Storm Shadow як раз призначені для того, щоб підривати бункери. З його слів, одна з функцій цієї ракети – глибоко проникати та завдавати максимальної шкоди.

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Про запас бункерів російського диктатора

Хоча офіційного підтвердження з боку України, що ці удари завдали ЗСУ, наразі немає, Асланян зауважив, що Україна на вірному шляху і правильного застосувала цю західну зброю. Він наголосив, що на території Росії величезна кількість бункерів і очільника Кремля варто шукати якомога далі.

Дистанція від війни до Путіна зазвичай 5 – 6 кілометрів. Якщо Путіна десь треба шукати, то ймовірніше навіть не на Валдаї, а ближче до Північної Кореї, бо він все-таки боягуз. Бункерів у нього безліч. Росія все життя рила норки, окопувалася. У Путіна запас бункерів розрахований на 200 років війни,

– озвучив Асланян.

Очільник Кремля стає дедалі вразливим

Викорчовувати Путіна з нори, зі слів ведучого каналу Ходорковський Live, буде вкрай складною справою. Він навів приклад Ізраїлю, який знищує укриття своїх ворогів. Асланян наголосив, що це тривала кропітка робота, хоча у випадку з Ізраїлем дистанція ураження його противника значно ближча.

"Ізраїль ядерні іранські об'єкти зрівнює з землею, якихось лідерів в чалмах з гранатометами ліквідовує, але все одно кінця цьому не видно. Тому полювання за допомогою Storm Shadow за бункерами Путіна – це надовго. Але те, що воно розпочате – це вже для Путіна привід для хвилювання, бо раніше він був невразливим, а тепер потроху в нього скорочується ступінь невразливості та впевненість у завтрашньому дні", – підсумував Асланян.

Нагадаємо, нещодавно Україна отримала дозвіл на застосування західної далекобійної зброї по території Росії. 20 листопада стало відомо, що завдяки ракетам Storm Shadow міг бути уражений вузол зв'язку Росії в населеному пункті Мар'їно на Курщині.

Також повідомлялось, що там може бути розташований підземний командний пункт армії Росії, де перебували й північнокорейські військові. Внаслідок удару отримали поранення 33 офіцери, 18 – загинули, серед жертв є й один російський генерал.