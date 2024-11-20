Перший удар України по Росії ракетами Stortm Shadow: у Британії відповіли, чи він був

На тлі залучення Росією північнокорейських солдатів у бойові дії, а також масованих обстрілів України, США зняли обмеження на удари далекобійними ракетами по території країни-агресорки. За даними ЗМІ, йдеться, не лише про ATACMS, але й про британські Storm Shadow.

За повідомленням ЗМІ, Україна вже використала ракети Storm Shadow для ударів по території Росії, зокрема Курській області. Міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі відмовився підтверджувати цю інформацію, передає 24 Канал із посиланням на BBC.

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Що кажуть у Британії

Зараз я не можу вдаватися в будь-які додаткові оперативні деталі,

– сказав Гіллі.

Раніше міністр оборони, виступаючи у Палаті громад, заявив, що "дії України на полі бою говорять самі за себе". Він розповів депутатам, що мав розмову з Рустемом Умєровим. Вони обговорили "рішучу відповідь" України на нещодавню ескалацію з боку Росії та план Британії "підтримувати їх протягом 2025 року".

До слова, за даними експертів, Україна вдарила по військовому об'єкту у Курській області кількома ракетами. Ймовірно, вона уразила заглиблений командний пункт. Там могли перебувати північнокорейські генерали.