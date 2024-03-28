"Сира ракета": військовий експерт припустив мету застосування "Цирконів" по Києву
Окупанти 25 березня вдарили двома гіперзвуковими ракетами "Циркон" по столиці. Це друге застосування найновішої ракети після невдалої спроби атакувати Київ 7 лютого.
В Повітряних силах заявили, що застосування такого типу озброєння свідчить про значний дефіцит ракет у ворога. В коментарі для 24 Каналу льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан назвав ще одну імовірну ціль, з якою росіяни застосували ці ракети.
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Чому саме "Циркон"
Керівник лабораторії військових досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Андрій Кульчицький заявив, що ракети "Циркон" не виконують визначеного бойового завдання, до якого вони пристосовані.
"Циркон" – це сира ракета, її доводять в так званих польових умовах до бойового стану,
– зауважив Світан.
З останньої атаки помітно, що ракета не точна, її система наведення ще не цілком налаштована. Так росіяни намагаються випробувати її бойову дію по українських засобах ППО – ЗРК, зокрема Patriot, SAMP/T.
Такої партії експериментальних ракет, на переконання полковника запасу, в росіян небагато, можливо, 10 – 15 одиниць.
"Росіяни намагаються на Patriot відіграти алгоритм керування ракетою", – додав Світан.
Що відомо про атаку ракетою "Циркон"
- Вранці 25 березня в столиці пролунали вибухи за через лічені секунди після оголошення повітряної тривоги.
- Ворог вдарив двома балістичними ракетами з території тимчасово окупованого Криму, ППО вдалося збити обидві ворожі цілі. Однак уламки завдали руйнувань цивільній інфраструктурі та поранили людей.
- Що відомо про цей тип озброєння читайте тут.