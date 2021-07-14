Удар у відповідь: Тупицького викликають в Офіс Генпрокурора для вручення підозри

Олександра Тупицького викликають до Офісу генпрокурора. У відомстві йому мають вручити нову підозру щодоскандального рішення Конституційного Суду про скасування е-декларацій.

Відповідну повістку опублікував адвокат Ростислав Кравець. На ній видно особистий підпис генеральної прокурорки Ірини Венедіктової.

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Тупицькому вручать нову підозру

Адвокат повідомляє: повістку принесли ввечері і начебто з порушеннями. Він зазначив: підозра стосується якоїсь нової справи. Втім, за його словами з іронічним підтекстом, її ще начебто немає, але "до ранку зроблять".

Також Кравець підкреслює, що повістку принесли саме у день, коли Верховний суд ухвалив своє рішення. Тобто характеризує це "ударом у відповідь".

З'явитися до генеральної прокуратури Тупицький має 16 липня.



Повістка для Тупицького з генпрокуратури / Фото з фейсбуку Ростислава Кравця

Чого стосується нова підозра Тупицькому

В іншому своєму дописі Ростислав Кравець зазначив: підозра є новою і стосується "рішення від 27.10.2020".

Важливо розтлумачити, що оце саме рішення – це скандальна постанова Конституційного Суду України про скасування відповідальності за недостовірну інформацію у деклараціях.

Суд на чолі з Олександром Тупицьким визнав кримінальну відповідальність за недостовірне декларування "неконституційною". Тоді народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин подав у Державне бюро розслідувань заяву щодо захоплення влади Конституційним Судом.

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