Удар у відповідь: Тупицького викликають в Офіс Генпрокурора для вручення підозри
Джерело:фейсбук Ростислава Кравця
Олександра Тупицького викликають до Офісу генпрокурора. У відомстві йому мають вручити нову підозру щодоскандального рішення Конституційного Суду про скасування е-декларацій.
Відповідну повістку опублікував адвокат Ростислав Кравець. На ній видно особистий підпис генеральної прокурорки Ірини Венедіктової.
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Тупицькому вручать нову підозру
Адвокат повідомляє: повістку принесли ввечері і начебто з порушеннями. Він зазначив: підозра стосується якоїсь нової справи. Втім, за його словами з іронічним підтекстом, її ще начебто немає, але "до ранку зроблять".
Також Кравець підкреслює, що повістку принесли саме у день, коли Верховний суд ухвалив своє рішення. Тобто характеризує це "ударом у відповідь".
З'явитися до генеральної прокуратури Тупицький має 16 липня.
Повістка для Тупицького з генпрокуратури / Фото з фейсбуку Ростислава Кравця
Чого стосується нова підозра Тупицькому
В іншому своєму дописі Ростислав Кравець зазначив: підозра є новою і стосується "рішення від 27.10.2020".
Важливо розтлумачити, що оце саме рішення – це скандальна постанова Конституційного Суду України про скасування відповідальності за недостовірну інформацію у деклараціях.
Суд на чолі з Олександром Тупицьким визнав кримінальну відповідальність за недостовірне декларування "неконституційною". Тоді народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин подав у Державне бюро розслідувань заяву щодо захоплення влади Конституційним Судом.
Рішення Верховного Суду щодо Тупицького: головне
- Зеленський відсторонив Тупицького з посади очільника Конституційного Суду.
- Згодом глава держави взагалі скасував указ Януковича про призначення його суддею КСУ.
- Цей указ президента у КСУ оскаржували 49 нардепів.
- 14 липня Верховний Суд визнав незаконним та протиправним указ Зеленського.
- Важливо нагадати, що голову КСУ підозрюють у неправдивих свідченнях та підкупі свідка у справі про махінації на "Зуївському енергомеханічному заводі".