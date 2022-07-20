Мертвих "обізян" стане більше: скільки залишилося Антонівському мосту в Херсоні

російський пропагандист показує нові пошкодження Антонівського мосту в Херсоні. Кажуть, це працюють HIMARS.

Чіткий натяк для окупантів

Зверніть увагу, як щільно прилетіло в ціль. Воронки від ракет на відстані одного метра одна від одної! Неймовірно! Це просто фантастика!

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Кажуть, в міст по трасі Одеса – Рені росіяни випустили вже 50 дорогущих балістичних ракет і все без толку. Тут картина діаметрально протилежна. З такою точністю ЗСУ жити херсонському мосту максимум кілька днів.



російський пропагандист показує наслідки роботи високоточної зброї ЗСУ по херсонському мосту / Скриншот відео

Переможець війни вже відомий

Різниця в ефективності радянської й натовської зброї просто незіставна. Професійність ЗСУ і швидкість опанування високотехнологічної зброї вражає. Саме тому ми виграємо цю війну.

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З кожним тижнем західної зброї буде більше, досвіду більше, мертвих "обізян" більше.

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