Окупанти змусили вибачатись матроса, який зняв атакований ЗСУ корабель "Коммуна": епічне відео
Моряк зняв наслідки влучання ракети, запущеної українськими військовими по ворожому рятувальному кораблю "Коммуна". За розповсюдження секретної інформації йому тепер загрожує серйозна відповідальність
21 квітня Збройні Сили України атакували ракетою один з кораблів окупаційного флоту, який все ще знаходився на базуванні в Севастополі. Кадри наслідків влучання майже одразу розлетілись соцмережами, за що можна подякувати матросу, який служив поруч і вирішив поділитись своїми враженнями від роботи українських військових зі своїми друзями. Його одразу ж змусили вибачатись, повідомляють росЗМІ, передає 24 канал.
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Показові вибачення та покарання
Матроса, який знімав палаючий рятувальний корабель "Комуна" і розповідав, щовін вдруге народився, окупанти змусили публічно вибачитись.
21 квітня зафільмував займання сусіднього судна. Цим відео поділився із близькими мені друзями. У цьому дуже каюсь, шкодую про це. Зробив це через дурість,
– заявив чоловік на відео.
Крім того, місцеві ворожі телеграм-канали пишуть, що зараз розглядають питання про притягнення чоловіка до відповідальності.
Матроса, що зняв ураження "Коммуни", змусили вибачатись на камеру: дивіться відео
Чому ураження "Коммуни" завдало ворогу непоправної шкоди
- Найстаріше судно світу 1913 року, що перебуває на озброєнні, було обладнане сучасними приладами та підводними дронами. Корабель мав можливість моніторити ситуацію навколо затонулого корабля.
- Це єдине судно у росіян, яке донедавна було здатне виконувати глибоководні роботи і піднімати затонулі підводні човни.
- Також "Коммуна" брала участь у випробуваннях субмарин та могла долучатись до ведення бойових операцій на морському дні.