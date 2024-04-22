Окупанти змусили вибачатись матроса, який зняв атакований ЗСУ корабель "Коммуна": епічне відео

22 квітня 2024, 12:52
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Моряк зняв наслідки влучання ракети, запущеної українськими військовими по ворожому рятувальному кораблю "Коммуна". За розповсюдження секретної інформації йому тепер загрожує серйозна відповідальність

21 квітня Збройні Сили України атакували ракетою один з кораблів окупаційного флоту, який все ще знаходився на базуванні в Севастополі. Кадри наслідків влучання майже одразу розлетілись соцмережами, за що можна подякувати матросу, який служив поруч і вирішив поділитись своїми враженнями від роботи українських військових зі своїми друзями. Його одразу ж змусили вибачатись, повідомляють росЗМІ, передає 24 канал.

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Показові вибачення та покарання

Матроса, який знімав палаючий рятувальний корабель "Комуна" і розповідав, щовін вдруге народився, окупанти змусили публічно вибачитись.

21 квітня зафільмував займання сусіднього судна. Цим відео поділився із близькими мені друзями. У цьому дуже каюсь, шкодую про це. Зробив це через дурість,
– заявив чоловік на відео.

Крім того, місцеві ворожі телеграм-канали пишуть, що зараз розглядають питання про притягнення чоловіка до відповідальності.

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Автор: Василь Розтрьопа