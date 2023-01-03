Кремлівські ЗМІ намагаються применшити втрати у Макіївці, але самі цьому не вірять, – Лещенко

У Кремлі визнали, що ЗСУ завдали потужного удару по особовому складу окупантів у Макіївці. Та при цьому пропагандисти не вірять даним про втрати, які опублікувало міноборони Росії.

Про це заявив радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко. За його словами, пропагандисти намагаються применшити кількість втрат у Макіївці, після того, як ЗСУ завдали точного ракетного удару по місцю розташуванню мобілізованих росіян у ПТУ.

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Росія намагається змістити увагу від поразки в Макіївці

Лещенко нагадав, що міноборони Росії офіційно повідомляє про 63 загиблих російських військових. Та цьому, як каже радника керівника ОП, не вірять навіть російські державні пропагандисти.

Зокрема, телеграм-канал "Рибар" повідомляє про те, що в Макіївці загинуло понад 100 осіб особового складу. Цей канал створив колишній співробітник пресслужби російського міноборони Міхаїх Звінчук.

При цьому Сергій Лещенко наголосив, що точна кількість загиблих окупантів у Макіївці все ще встановлюється.

Очевидно, що російська армія, отримавши чергову поразку, буде пробувати применшити кількість власних жертв. При цьому цій інформації не будуть вірити навіть російські військові пропагандисти,

– сказав він.

Радника керівника ОП також повідомив, що пропагандисти вирішили змістити увагу від Макіївки. Для цього вони вкинули фейк, що після удару по льодові арені "Альтаїр" у Дружківці буцімто загинуло понад 100 українських військових і 23 іноземні. Ця інформація, як наголосив Лещенко, є брехнею.

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