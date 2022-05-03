Удар ЗСУ по Зміїному: всі окупанти, які були на острові, загинули, – журналіст Цимбалюк

Збройні Сили України кілька днів тому завдали удару по острові Зміїний, який тимчасово окупували російські військові. За попередньою інформацією, усі росіяни, які були там під час атаки, загинули.

Про це повідомив у соцмережах журналіст Роман Цимбалюк. Він зазначив, що напередодні удару з острова вивезли 8 військовослужбовців – до тимчасово окупованого Криму.

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Російське командування знало про удар, – Цимбалюк

За словами одного з "евакуйованих", командування знало, що по острову може бути завдано удару, однак жодних дій (крім вивезення групи людей) не робили,

– написав журналіст.

На Зміїному, повідомляє Цимбалюк, перебували військовослужбовці підрозділів 1229 розвідувального центру (в/ч 53189, Севастополь) та 744 центру зв'язку (в/ч 40136, Севастополь) Чорноморського флоту. Наразі командування збройних сил Росії вважає їх зниклими безвісти.

Що відомо про удар по Зміїному

Зазначимо, що про успішний удар по Зміїному повідомили в оперативному командуванні "Південь". Українські військові розповіли, що вони знищили 3 зенітні установки, зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", а також машину зв’язку – серверну із телекомунікаційним обладнанням. Ліквідували й 42 російських окупантів.

Біля острова знищили 2 катери "Раптор"

Також 2 травня наші оборонці добряче попрацювали в акваторії Чорного моря. Вони знищили 2 ворожі катери "Раптор". Ці успіхи прокоментував секретар РНБО Олексій Данілов. Він зазначив, що знищення крейсера "Москва" довело, що для наших військових нема нічого неможливого у Чорному морі.

Саме після втрати "Москви" ситуація для росіян сильно змінилась. Вони бояться підходити кораблями на відстань, з якої українці можуть їх "дістати".

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Втрати окупантів: останні новини

Станом на 3 травня українські військові знищили 24 200 окупантів.

Втрати ворога у техніці:

– танків – 1064 одиниць;

– бойових броньованих машин – 2567 одиниць;

– артилерійських систем –475 одиниць;

– РСЗВ – 162 одиниці;

– засобів ППО – 80 одиниць;

– літаків – 194 одиниці;

– гелікоптерів – 155 одиниць;

– автомобільної техніки та автоцистерн – 1843 одиниць;

– кораблів / катерів – 10 одиниць;

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 291 одиниця;

– спеціальної техніки – 38 одиниць;

– крилатих ракет – 84 одиниці.

– танків – 1064 одиниць; – бойових броньованих машин – 2567 одиниць; – артилерійських систем –475 одиниць; – РСЗВ – 162 одиниці; – засобів ППО – 80 одиниць; – літаків – 194 одиниці; – гелікоптерів – 155 одиниць; – автомобільної техніки та автоцистерн – 1843 одиниць; – кораблів / катерів – 10 одиниць; – БПЛА оперативно-тактичного рівня – 291 одиниця; – спеціальної техніки – 38 одиниць; – крилатих ракет – 84 одиниці. Лише за 2 дні українські воїни "приземлили" російських безпілотників на велику суму – 2 мільйони доларів.

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