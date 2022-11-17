Ударами по інфраструктурі Росія хоче схилити Україну до перемовин: реакція МЗС

Нещодавно у Кремлі зробили цинічну заяву щодо масових обстрілів України. Зокрема, там зізналися, що таким чином Москва хоче схилити Київ до переговорів.

Представник МЗС Олег Ніколенко в коментарі 24 каналу прокоментував цинічну заяву Кремля. Він наголосив, що Росія діє, як країна-терористка.

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Дмітрій Пєсков зізнався, що Росія знищує українську критичну інфраструктуру, щоб схилити Україну до переговорів. Так само ведуть себе терористи ІДІЛ: вбивають невинних людей, аби виконали їхні вимоги. Росія діє як держава-терористка. Заява Пєскова має відкрити очі деяким країнам, які досі вірять, що Росія прагне переговорів. Російську агресію розмовами не зупинити. Її можна зупинити лише системами ППО, танками та РСЗВ,

– сказав Ніколенко.

Нагадаємо, що 17 листопада прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков прокоментував масову ракетну атаку Росії по Україні. Зокрема, він заявив, що Москва не винна у тому, що більшість українців наразі мають проблеми з електроенергією.

Рупор Кремля продовжує брехати про те, що Росія атакує лише ті об'єкти, які "прямо або побічно мають відношення до її військового потенціалу".

Він цинічно переконує у тому, що відсутність світла і тепла в багатьох районах України – це наслідки дій київської влади, яка, зокрема, відмовляється від переговорів.

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