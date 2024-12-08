Приховує від ATACMS: де Росія тримає свої новітні Су-34

Україна упродовж місяців переконувала США надати їй дозвіл на удари далекобійними ракетами по російських аеродромах. Кремль тим часом погрожував ударами по об'єктах на Заході, якщо союзники таки підуть на зустріч Києву.

Погрожував і готувався до несприятливого для себе сценарію, перекидаючи свої винищувачі вглиб території у зону недосяжності американських "атакамсів", передає 24 Канал з посиланням на Defense Express.

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Москва перекинула велику кількість літаків у Саратовську область

Так, аналітики помітили цікаву тенденцію на основі супутникових знімків. Ще у березні 2024 року на авіабазі "Енгельс-2", розташованій за 600 кілометрів від кордону України, розміщувалося близько восьми літаків, серед яких два бомбардувальники – Ту-95 і Ту-160.

У вересні кількість літаків на авіабазі зросла, це були переважно бомбардувальники Ту-22, Ту-95 та Ту-160 і також Ан-12.

У листопаді США таки дозвіл Україні на удари ATACMS по Росії. Після цього кількість "мешканців" "Енгельсу" різко збільшилася.

Так, станом на 7 грудня Росія тримає на авіабазі "Енгельс-2" чимало літаків різних типів і навіть фронтові бомбардувальники Су-34.

Кремль скупчив літаки на "Енгельсі-2" / Фото MT_Anderson

На аеродромі наразі розташовано низка бомбардувальників, це Ту-160 у кількості двох одиниць і ще один макет, а також Ту-95МС, чотири справжніх літаки і ще три макети.

Також на знімках зафіксовано три військово-транспортних літаки, з них один Ан-12 і ще два Ил-76. Але найголовніше, що на знімках можна нарахувати одразу дев’ять фронтових бомбардувальників Су-34. І також ідентифікувати два винищувачі Су-27/30.

До слова, ЗМІ припускають, що США готують пакет військової допомоги для України на суму 725 мільйонів доларів. У ньому можуть бути далекобійні ракети ATACMS.