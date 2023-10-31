Бояться ATACMS: як нині росіяни використовують бердянський аеродром

По аеродрому в окупованому Бердянську 17 жовтня відбулось влучення ракетами ATACMS. Внаслідок атаки росіяни зазначали суттєвих втрат своєї авіації.

Віктор Дудукалов, заступник голови Бердянської районної ради, розповів 24 Каналу, що після цього ударів ATACMS, ворог став обачнішим та сховав вцілілі літаки та гелікоптери.

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Зачистили територію

Техніку, яка не постраждала внаслідок удару, росіяни вивезли на Схід чи до Маріуполя, а також на територію тимчасово окупованого Криму. А пошкоджені машини забрали невідомо куди.

Я трошки помилився, прогнозувавши, що вони продовжать використовувати аеродром в Бердянську. Але росіяни бояться ATACMS, і на сьогодні аеродром не використовують для паркування своїх гелікоптерів,

– підкреслив заступник голови Бердянської районної ради.

Окупанти зачистили цю територію, і станом на сьогодні, там нічого не відбувається. Аеродром залишається військовим об'єктом та відповідно охороняється. Але техніку там не розміщують.

Внаслідок удару ATACMS по аеродрому в Бердянську було ймовірно ліквідовано 7 російських гелікоптерів Ка-52 "Алігатор" та 2 вертольоти Мі-8. Також виявились пошкодженими 15 гелікоптерів – 8 Ка-52 та 7 Мі-8

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Це буде дуже для нас комфортно, тому що російська авіація, яка свого часу трошки заважала нашому контрнаступу, перемістилась на відстань понад 90 кілометрів від фронту. І якщо ударна сила російської авіації не відновиться на аеродромі в Бердянську, це означає, що росіяни серйозно замислюються про перелаштування своєї логістики,

– припустив Віктор Дудукалов.

Ймовірно, наголосив він, що рано чи пізно окупанти взагалі замисляться над тим, що їхня "логістика" – це просто забратися з території нашої держави та завершити цю війну.

Основні характеристики ATACMS / Інфографіка 24 Каналу

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