"Крик та істерика у Вашингтоні": що переконає США дозволити бити ATACMS по Росії

Адміністрація Джо Байдена досі діє доволі обережно у своїй допомозі для України, намагаючись не загострювати відносини з Росією. Водночас Київ вже зробив важливе відкриття, яке мало б зняти усі обмеження щодо зброї та далекобійності ударів по Росії.

Зокрема, США б мали дозволити Україні використовувати ракети ATACMS по території ворога. Наразі такого рішення не було. Політолог Тарас Загородній у етері 24 Каналу наголосив, що треба продовжувати тиснути на США, поки вони не змінять думки щодо цього.

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Російський блеф викрито

У Сингапурі президент України Володимир Зеленський, спілкуючись з журналістами, заявив, що рішення США щодо ударів по території Росії є недостатнім. Україна досі не може завдавати далекобійних ударів далекобійною зброєю, наприклад, по російських аеродромах, з яких постійно випускають ракети по наших містах та військових.

На думку лідера України, США мають дозволити Україні використання саме ракет ATACMS по території Росії.

Зеленський все правильно робить. Я взагалі вважаю неправильним формулювання "Захід дозволив використовувати Україні зброю". Це Україна змусила Захід робити те, чого вони не планували. Тому що ми били по НПЗ, енергетиці, знищили частину ядерної інфраструктури Росії – крик та істерика була у Вашингтоні, що, мовляв, буде ядерна війна. Але нічого не відбулося,

– зазначив Тарас Загородній.

Річ у тім, що Україна фактично викрила блеф Кремля. Після знищення станції "Воронеж-М" та "Воронеж-ДМ", які є частиною російської системи раннього попередження про ракетно-ядерний напад, ніяких ядерних ударів по "центрах прийняття рішень" з боку Росії не було.

"Ви помітили, як Медвєдєв відреагував на дозвіл бити по території Росії? Якось дуже мляво. Він був бадьорішим, говорячи про "ядерний апокаліпсис", якщо Україна битиме по Криму. 9 травня 2022 року ми вдарили по авіабазі в Саках, потім залетіли дрони СБУ у бухту Севастополя. Тоді він швидко замовкнув, бо Україна змусила. Одна з причин недопостачання Україні зброї – це, зокрема, й казки, які розповсюджують у Вашингтоні про можливість ядерної атаки", – пояснив політолог.

Зараз же Україна розвіяла чи не головну маніпуляцію Росії, у яку повірили на Заході. Тобто зараз вже не має бути обмежень ні на види зброї, які можуть використовувати по Росії, ні на дальність цих ударів.

"Я також впевнений, що тиснути на Вашингтон почали країни Балтії, Скандинавії та Східної Європи, показуючи, що всі російські залякування – це блеф і не треба їм нічого розповідати про ядерну ескалацію. Вони також під загрозою атаки з боку Москви. І це змусило їх (США – 24 Канал) до дій", – підкреслив Загородній.

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