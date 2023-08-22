Завдаватимуть серйознішої шкоди, – Тизенгаузен сказав, як на росіян впливають удари БпЛА

Окрім психологічного тиску на російських громадян, атаки дронів впливають також і на російську економіку. А оскільки окупанти пріоритезують закриття неба над своїм військом, успішні атаки безпілотників триватимуть.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. На його переконання, Росія зазнає помітних збитків від невідомих безпілотників у своєму повітряному просторі.

Дивіться також Удари ЗСУ по тилах загрожують стійкості росіян на багатьох критичних ділянках фронту, – ISW

Чому атаки БпЛА справді впливають на Росію

Не так давно Росія вперше закрила всі свої аеропорти в Москві. План "Килим", який вводять окупанти під час атак БпЛА на Москву, створює для Росії серйозні економічні проблеми.

Найбільше на моральний стан громадян Росії та її так званих "еліт" впливають саме прильоти в Москва-Сіті або падіння безпілотників поблизу їхніх будинків.

Через атаку дронів у Москві скасували 90 авіарейсів. Водночас на запасні аеродроми переправили 45 пасажирських і 2 вантажні рейси.

Прикладом цього може бути пропагандистка Симоньян, яка виклала в мережу фото з димом після вибуху БпЛА. Таке розкриття даних про роботу російської ППО цілком тягне на порушення закону, оскільки одразу після цієї публікації українські OSINT-спеціалісти зуміли вирахувати координати її будинку.

"В майбутньому атаки БпЛА завдаватимуть ще серйознішої шкоди. Адже через закриття аеропортів ті авіаперевізники, які ще літають в Росію, отримуватимуть додаткові збитки", – пояснив Тизенгаузен.

Таким компаніям доведеться вносити зміни в страхування літаків і скасовувати певні рейси чи навіть маршрути через низьку рентабельність.

Борис Тизенгаузен про вплив атак БпЛА на Росію: дивіться відео

Що відомо про БпЛА над Росією